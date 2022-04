Muselo to prísť: Šou Let´s Dance opustil ďalší tanečný pár, čakali ste tento?

Muselo to prísť. Let´s Dance do druhého kola zakaždým opustí jeden pár, ktorý získal najmenej podpory od divákov i porotcov.

Nedeľný večer sa niesol nielen v znamení sólo tancov jednotlivých tanečných párov, ale aj v súboji muži vs. ženy. Kruh sa však pomaličky zmenšuje a v tanečnej šou súťaží čoraz menej párov. Odchod býva bolestivý nielen pre vypadnutý pár, ale aj pre všetkých ostatných tanečníkov. A v piatom kole vypadnutie najviac zabolelo odchádzajúci pár, ktorým je Michal Kovačič a Simona Brecíková.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

"Prešiel som hranice, o ktorých som ani netušil, že ich mám", priznal politický moderátor Michal Kovačič po kole, v ktorom tancoval čaču. A to bol zrejme kameň úrazu. Štandardné tance totiž Kovačičovi ako-tak idú a nedostal za ne takú kritiku, ako to bolo pri latinskoamerických tancoch, kde mu to poriadne škrípe nielen v bokoch. Michal, rodený elegán, sa v latino pohyboch vôbec nenašiel a je to pre neho skôr trápenie, ako užívanie si rytmu, hudby a pohybu... A hoci ho vypadnutie zamrzelo, bol rád, že si v Let´s Dance stihol zatancovať valčík vo fraku a že od Táni Drexler dostal aj 7 bodov. Bodovanie porotcov ani počet sms od divákov však tentokrát na postup nestačili...