Hrôzy vojny v textoch odsúdili Žbirka, Ďurinda aj Nagy: Ako vznikali slovenské protivojnové piesne?

Hudobníci vždy vedeli rýchlo reagovať na rôzne spoločenské témy, poukazovať na ne vo svojich pesničkách a nezabudli v nich ani na hrôzy vojny.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii V dnešnej dobe, keď za hranicami zomierajú nevinní ľudia, sú ich slová, bohužiaľ, stále aktuálne.

Tublatanka: Skúsime to cez vesmír

Líder Tublatanky cítil Zdroj: br

Keď Tublatanka pripravovala svoj druhý album, hrozilo, že jeho nahrávanie budú musieť odložiť kvôli základnej vojenskej službe. Narukovať mal Maťo Ďurinda s textárom Martinom Sarvašom. „Z týchto pocitov a myšlienok sme sa pustili do práce na piesni Skúsime to cez vesmír. Chcel som, aby mala po hudobnej stránke expresívne výbušné gitary s kontrastným gitarovým sólom v štýle klasiky a jasnú, zapamätateľnú melódiu. Cítili sme, že text musí byť silný, keďže hrôzy vojny sme už vtedy veľakrát videli, či už to bola vojna vo Vietname alebo druhá svetová vojna,“ spomína M. Ďurinda, ktorý v refréne spieva:

„Svet krváca z ťažkých rán, do konca je len pár krokov... Skúsime to cez vesmír.“ „Tým vyjadrujeme, že hľadáme miesto, kde budeme šťastne žiť, lebo my so sebou vezieme lásku a pravdu. Hlavná pointa celej piesne je, že zrušíme vojakov, lebo vezieme aj múdrosť. K múdrosti a k láske svet ešte nedospel ani v súčasnej dobe, lebo vždy sa nájde niekto, kto vojnu začne,“ vysvetľuje spevák. Pieseň musela v tej dobe čeliť aj tvrdej cenzúre.

„Namiesto slov ,zrušíme vojakov‘´ sme museli dať ,tam kde niet vojakov‘, hovorí a dodáva. „Myslím, že aj v tejto dobe má pieseň svoje poslanie, pretože všetci mierumilovní ľudia sa zobudili do obrovského šoku a smútku. Sme svedkami hrôzy vojny, v ktorej umierajú nevinní ľudia.“

„Vojna trvá sedem rokov, svet krváca z ťažkých rán, do konca je len pár krokov, ten, kto vládze, uteká.“ Hudobník Štefan Štec otvorene: Pravda o Ukrajincoch! Budú sa chcieť vrátiť domov?



Miro Žbirka: Chlapčenská tvár

Kamil Peteraj a Miro Žbirka Zdroj: anc

Textár Kamil Peteraj, ktorý napísal tento text, je z generácie pociťujúcej ozveny druhej svetovej vojny. „Narodil som sa štyri mesiace po jej skončení. Jej hrôzy sa veľmi často pripomínali. Tento text je inšpirovaný tým, že do tej vojny narukovali nevinní mladí chlapci, nevedeli ani, za čo bojujú, to sú tie obete, o ktorých sa veľmi nehovorí. Ich stratu prežívali najmä matky a ich rodiny. Tak sme napísali takúto pesničku, ktorá bola výpovedná v tej dobe,“ spomína K. Peteraj. Už vtedy si myslel, že text bude stále aktuálny.

„Stále sa niekde strieľa, bojuje a vedú sa nezmyselné vojny, tá pesnička je univerzálna, hovorí o bolesti, ako ľahko sa strácajú mladé životy, ktoré sú najväčšími obeťami. Toto hrozí aj dnes.“ Nový text o takýchto hrôzach neplánuje napísať. „To svoje som už urobil a teraz je to na mladej generácii, aby o tom hovorila.“

„S tichou krásnou myšlienkou vyrastú vždy po vojnách. Tváre chlapcov nevinných netúžia po poklonách.“