Dušan Grúň s manželkou zhrození z vojny u našich susedov: Náš byt ako útočisko!

Pomáhajú rodine sužovanej vojnou! Spevák šlágrov a známa tvár relácie Repete Dušan Grúň (79) sa spolu s manželkou Majkou (74) rozhodol pomôcť obetiam zúriacej vojny, ktoré utekajú z Ukrajiny.

Po tom, čo videli srdcervúce zábery bezradných ľudí, sa rozhodli pomôcť. Ako majitelia bytu v hlavnom meste, ktorý nevyužívali, sa rozhodli, že ho ponúknu ako ubytovanie jednej z rodín. Tu sa však ich pomoc neskončí a ako Novému Času prezradili, dokonca im aj kúpili nové zariadenie.

Známy spevák Dušan Grúň, ktorý je na hudobnom výslní dlhé roky, nezaháľa ani v pokročilom veku. Stále je veľmi činný a nedávno dokonca informoval, že sa rozbehne do slovenských miest a obcí, kde ľuďom zanôti svoje šlágre. S manželkou Majkou majú srdcia na správnom mieste, a keď môžu, tak vždy podajú pomocnú ruku. Inak to nie je ani teraz. Vojna v susednom štáte a ťažké osudy utekajúcich ľudí ich zarmútili natoľko, že sa rozhodli priložiť ruku k dielu. Svoju nehnuteľnosť, ktorú momentálne v hlavnom meste nevyužívajú, sa rozhodli poskytnúť ukrajinskej rodine, ktorá by tu na nejaký čas našla bezpečné útočisko bez sirén a výstrelov. „Mali sme jeden byt, ktorý sme dali ukrajinskej rodine, je to pravda,“ povedala Novému Času pani Mária, ktorá s obeťami vojny veľmi súcití.

Tu sa však ich pomoc neskončila. Grúňovci nám prezradili, že aby sa nová rodinka mala v ich nehnuteľnosti dobre, kúpili im aj nový spotrebič. „Nemali sme tam práčku, tak sme im kúpili novú, aby sa cítili pohodlne a mohli normálne fungovať,“ dodala Grúňová. Jej manžel, ktorý sa živí ako spevák, však sám v posledných dvoch rokoch prežíval neľahké časy, keď boli koncerty zrušené a zárobky tým pádom zmrazené. Sám nemal nazvyš, ale napriek tomu chce pomôcť. Je tak isté, že aj s manželkou siahli do svojich úspor, ktoré si odložili na horšie časy, len aby pomohli ľuďom v núdzi.