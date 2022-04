Jojkárka Lucia Barmošová utiekla na dedinu: Po lukratívnom kšefte nový dom za 300 000 eur?!

Moderátorka Lucia Barmošová (39) sa len nedávno nabalila na predaji lukratívneho pozemku v maďarskej Rajke.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Peniaze si však, zdá sa, moderátorka doma do ponožky nevložila, ale rozhodla sa znova investovať. Voľba padla na dom mimo Bratislavy, kde ju fotograf Nového Času pred viac ako týždňom prichytil. Lacná záležitosť to pre ňu však rozhodne nebola.

Barmošová sa na výslní drží dlhé roky, čo jej zaručilo nielen popularitu, ale aj pekné zárobky. Okrem toho však v minulosti aj šikovne investovala, o čom informoval Nový Čas. V minulosti totiž kúpila lacný pozemok v maďarskej Rajke, ktorý sa jej pred časom podarilo predať s krásnym ziskom. S peniazmi však rozhodne nehazardovala a znova stavila na to, čo sa jej už raz osvedčilo. Tentoraz však nešlo o pozemok, ale priamo si zaobstarala krásne bývanie neďaleko hlavného mesta.

„Lucia kúpila rodinný dom v Kvetoslavove,“ prezradil nám kamarát moderátorky, ktorý dodal, že aby si svoj sen o pokojnom bývaní splnila, musela siahnuť hlboko do vrecka, a dokonca prišlo aj na predaj ďalšej nehnuteľnosti. „Mala dvojizbový bytík v Ružinove aj s predzáhradkou, ten predala a teraz má rodinný dom,“ dodal jej známy. Ten mala pôvodne niekedy vlastniť jej mama Kvetka.

Podľa katastra nehnuteľností si tak jojkárka užíva pokoj dedinského života od konca minulého roka. Fotografovi Nového Času sa dokonca Luciu podarilo zachytiť pri novom domčeku. Malebné bývanie neďaleko Bratislavy je pritom to, po čom Barmošová už nejaký čas snívala. „Chcela už pokoj a príjemné bývanie v rodinnom dome, a tak sa odsťahovala. Do práce to nemá ďaleko,“ povedal na záver moderátorkin kamarát.

Plavovláska, ktorá si svoje súkromie vždy stráži, sa teda utiahla mimo ruchu veľkomesta a, ako nám odborník prezradil, Lucia za nehnuteľnosť zaplatila nemalé peniaze. „Cena rodinného domu v Kvetoslavove pri týchto výmerách sa pohybuje od 250- do 300-tisíc eur,“ povedal nám realitný maklér.

Pomohla jej dávna investícia

Barmošová si tak splnila sen, pričom jej v tom pomohla aj šikovná investícia keď mala len dvadsaťtri rokov. V tom čase sa totiž dala zlákať nápadom kamarátky, ktorá zrejme tušila, že kúpou pozemku rozhodne neprerobia. „Povedala mi: ,Luci, je to pri Bratislave, kúpime to a potom predáme. Uvidíme, zarobíme.‘ Tak sme to tak nakoniec urobili,“ povedala nám nedávno Barmošová, ktorá si požičala peniaze od manžela svojej sestry Kvetky Horváthovej Júliusa.

„Požičala som si s tým, že mu to budem splácať, ale aj tak to bolo málo peňazí. A potom som sa rozhodla, že to predám. Prečo na tom nezarobiť?“ dodala jojkárka, ktorá vďaka predaju osemárového pozemku mala získať poriadny balík peňazí. „V rokoch 2004 - 2006 bola Rajka ešte dosť netradičná oblasť pre Slovákov a ceny pozemkov sa tam pohybovali od 30 do 45 €/m². Dnes kúpite v Rajke a okolí pozemky okolo 120 - 130 €/m²,“ povedal Novému Času realiťák Andrej Churý. Jej zisk sa tak mohol pohybovať vo výške až 76-tisíc eur, čo rozhodne nie je na zahodenie. A aj tento zárobok ju mohol rýchlejšie posunúť k splneniu sna o vlastnom dome, ktorý sa už stal realitou.