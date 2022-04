Moderátor Viktor Vincze prezradil, čo prežíva pred kamerami: Mávam veľký stres!

Na televíznej obrazovke pôsobí ako suverén, no často sa ho zmocnia obavy. Sympatický markizák Viktor Vincze (31) priznal, že počas nakrúcania zápasí s obrovskou trémou.

Ako sa vyrovnáva s neželanou nervozitou, čo mu radí manželka - skúsená moderátorka Adela Vinczeová (41) a ako vyzerá ich spolužitie, prezradil Vincze v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Momentálne ste vo vysokom pracovnom nasadení - upísali ste sa viacerým projektom a stretnúť sa s vami nie je vôbec jednoduché. Vyhovuje vám toto závratné tempo? Neľutujete?

Vnímam to tak, že sú to fázy, ktoré sa cyklia. Ťažšie pracovné obdobie zase vystrieda jednoduchšie. Mnoho ľudí po ťažkom covidovom období dodnes nemajú prácu alebo znášajú jeho následky. Ja mám to šťastie, že prácu mám a mám jej veľa. Možno čoskoro nebudem mať. Neviem, čo bude o mesiac. Toto je moja aktuálna realita a ja sa jej prispôsobujem. Som za ňu vďačný, lebo sú to pre mňa stále nové a nové skúsenosti.

Okrem toho, že ste tvárou spravodajstva Markízy, uvádzate tanečnú šou Let’s Dance. Je to pre vás celkom nová moderátorská poloha. Zvyknete sa niekedy radiť aj so svojou skúsenejšou polovičkou Adelou (41)?

Také niečo by bolo veľmi zložité. Adelka zvykne hovoriť, že skúsenosť s moderovaním priamych prenosov je veľmi osobná, a teda neprenosná. Čiže jedinou radou je skúsiť zostať v každej, aj kritickej chvíli blízky samému sebe a skúsiť byť vnímaním napojený na dianie okolo seba. Zvyšok sa musí vyvinúť sám.

Predsa len ste zocelený dlhoročnými skúsenosťami z vystupovania na verejnosti. Mávate trému?

Pri Let’s Dance mám veľký stres. Nielenže ho uvádzam prvýkrát, je to navyše aj srdcová šou mnohých ľudí, ktorí už od televízie „odišli“ a vracajú sa pred telku len kvôli nej. Je zároveň spojená so silným diváckym návykom na to, kto ju v minulosti moderoval a ako to robil. Nahrádzam totiž aj svojich obľúbených moderátorov - Adelku alebo Pyca. A navyše je to priamy prenos! Už cítite dôvody môjho stresu? (Smiech) Za takýchto okolností ho jednoducho nedokážem oddeliť, napriek tomu, že v televízii nie som nováčik.

