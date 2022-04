Michal Kovačič sa lieči z minulotýždňových faciek: Zlomí mu väzy výmena partnerky a latino nálož?!

Tanečná šou Let’s Dance otvorí už piaty nedeľný večer.

Na parkete sa medzi inými celebritami predstaví opäť aj markizák Michal Kovačič (39). Grilovač politických špičiek sa vďaka diváckym SMS hlasom prebojoval až do piateho kola, a to napriek tomu, že jeho výkony porota kritizuje z každej strany.Uplynulý týždeň však dostal poriadnu ranu, keď mu nielenže vymenili partnerku, ale naložili na plecia až dva obávané latino tance. Zlomí mu väzy táto nečakaná nálož?!

Kovačič sa tanečne prediera z jedného kola do druhého, ale v súťaži sa drží zubami-nechtami aj vďaka diváckym hlasom. Podľa informácií Nového Času mu napriek tomu, že patrí medzi menej obratných celebritných tanečníkov, chodí nespočetne veľa hlasov, ktoré ho posúvajú ďalej. Štandardné tance mu ako- tak idú a nedostal za ne takú kritiku, ako to bolo pri latinskoamerických tancoch, kde mu to poriadne škrípe nielen v bokoch. Michal, rodený elegán, sa v latino pohyboch vôbec nenašiel a je to pre neho skôr trápenie, ako užívanie si rytmu, hudby a pohybu.

Porota v zložení Drexler, González, Vinczeová, Ďurovčík síce nežne, ale predsa len poslala pár kritických slov hlavne na jeho latino výkony. „Ja som sa ohromne zabávala, ale mňa strašne prekvapilo, že vy už ste pokazil tie úplne prvé kroky,“ vyjadrila sa Drexler a dokritizoval ho aj Jano: „Ty vážne ideš systematicky a presne mimo rytmu. Normálne ako keby si počul neskôr, vieš omeškanie, a to má málokto. Voláme to tanečník ozvena, ide stále po."

V zajtrajšom piatom kole si však Michal opäť neoddýchne, keďže mu pripravili doslova prechádzku peklom. Nielenže mu produkcia naservírovala dynamickú a rýchlu čaču, ale moderátor sa tento týždeň musel popasovať aj so salsou. Tanec, ktorý rozhýbe každý kúsok tela, tak je pre Michala rozhodne ťažkou skúškou.

Prekoná všetky zmeny?!

Latino tance nie sú jediným kameňom úrazu. Na tanečných tréningoch totiž Michal potil krv, ale nie po boku tanečnice Simony Brecíkovej, ale Vanesy Indrovej, ktorá vystupovala s Ferom Jokom. Simone totiž v pondelok vyšiel pozitívny test na koronavírus a všetci boli na nohách. „Tento týždeň som, bohužiaľ, K. O., keďže som vyšla pozitívna na covid, a som presvedčená, že v takýchto situáciách je prvoradé chrániť zdravie - nielen to moje, ale hlavne všetkých naokolo,“ povedala Simona.

V ohrození bol aj samotný moderátor, ale podľa informácií Nového Času boli jeho testy negatívne až doteraz. Ak chcel Kovačič v šou pokračovať, Markíze nezostalo nič iné, len mu prideliť novú tanečnicu, na ktorú si musel za 5 dní zvyknúť a zosúladiť sa s ňou. „Na jednej strane ma to, samozrejme, mrzí, na druhej strane je Vaneska naozaj skvelý záskok,“ priznal markizák.

Zaťažkávajúce skúšky, ktoré boli pred Kovačiča tento týždeň postavené, mu tak môžu poriadne zavariť. Nielenže nebude mať vedľa seba podporu od tanečnice Simony, na ktorú je zvyknutý, na parkete bude musieť navyše predviesť čaču a salsu, ktoré mu môžu v hodnoteniach zlomiť väzy. Či to Kovačič napokon zvládne a diváci, ktorí mu fandia, ho svojimi hlasmi posunú do šiesteho kola, sa ukáže už túto nedeľu na obrazovkách Markízy.