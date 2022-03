Jaroslav Rezník odhalil svoju vášeň k čítaniu: Tieto knihy by odporučil všetkým

Mnohé známe osobnosti milujú čítanie kníh! Jedným z vášnivých čitateľov z radov top manažérov je aj generálny riaditeľ RTV Jaroslav Rezník. V budove RTVS v Mlynskej doline sa mu dokonca podarilo vystavať knižnicu, kde si môžu hostia prichádzajúci do štúdií, ale aj zamestnanci čo to prečítať i priniesť. Zvykne tam občas zablúdiť aj samotný generálny riaditeľ? Keďže marec je každoročne mesiacom kníh, spýtali sme sa ho, ako sa k tomuto koníčku dostal a ktoré knihy by odporučil aj ďalším divákom a čitateľom.