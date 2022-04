Šéf modelingovky Rácz sa vyhýba súdu, speváčka Sima si kvôli nemu prešla peklom: Necítim sa bezpečne!

Súdne ťahanice pokračujú! Bývalý majiteľ modelingovej agentúry Peter Rácz (50), ktorý využíval svoj biznis na lov mladých dievčat, stále behá po slobode.

Nielen on, ale aj jeho manželka totiž mali sexuálne zneužívať desiatky dievčat. Kauza sa ťahá od roku 2019 a stále nemá konca.Niekdajší hľadač modeliek sa mu totiž zatiaľ úspešne už piatykrát vyhol a po uliciach pobehuje s dohľadom probačného úradníka a s monitorovacím náramkom. Mladé dievčatá na čele so speváčkou Simou (25) len krútia hlavami a prežívajú dni hrôzy a neutíchajúceho strachu.

Peter Rácz s manželkou si založili modelingovú agentúru, vďaka ktorej mali voľný prístup k mladým dievčatám. Tie sa im zverili do rúk pod vidinou svetovej modelingovej kariéry a ani vo sne by im nenapadlo, že sa ich vytúžená kariéra rozpadne ako domček z kariet. Namiesto toho im zostali len oči pre plač a choré duše. Manželia dievčatá nehanebne zavádzali a sexuálne ich mali zneužívať. Celá kauza pritom prepukla pred dvoma rokmi a stále nie je koniec.

V uplynulých dňoch totiž malo byť pojednávanie. Už piatykrát sa však nekonalo. Obžalovanému podnikateľovi sa znova neráčilo prísť. Novinárka z TV Markíza Kristína Kövešová, ktorá sa tejto ohavnosti dlhšie venuje, informovala: „Vraj bol v kontakte s pozitívne testovanou osobou na koronavírus.“ Medzi obeťami tohto muža je aj speváčka Sima Hegerová, ktorá je z naťahovania času v šoku a vydesená.

„Ja normálne neverím, že človek, ktorý je obvinený z 25 zneužívaní a zo znásilnení a všelijakých podobných vecí, má normálne pracovať medzi ľuďmi, pohybovať sa, stretávať ďalších ľudí v obchode. Pre mňa je to... Ja tomu nerozumiem, ako je to možné, že v takomto štádiu je teraz,“ povedala v rozhovore s markizáčkou speváčka. Tá narážala na to, že Peter je už niekoľko mesiacov na slobode a jediné, čo mu stojí v pomste, je kúsok papiera so zákazom priblíženia sa. „Probačná úradníčka mi povedala, že v prípade, že by sa niečo stalo, keby ma kontaktoval, alebo by nedodržal zákaz priblíženia sa, mám volať 158,“ dodala smutne Hegerová.

Necítia sa bezpečne

Nielen ona, ale aj ostatné obete pritom boli o prepustení Rácza informované len esemeskou. „Dobrý deň, oznamujeme vám, že dnešným dňom bola väzba u obžalovaného Petra R. nahradená dohľadom probačného úradníka s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami za súčasného uloženia zákazu akéhokoľvek kontaktu a priblíženia sa k vám ako osobe poškodenej,“ píše sa v správe od probačného úradníka.