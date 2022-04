Jasmina Alagič a Rytmus si kúpili nový domov v Dubaji: Neuveríte, koho majú mať za susedov!

Maklérske sny na dovolenke?! Moderátorka Jasmina Alagič (32) s manželom Rytmusom (45) a so synom Sanelom (2,5) si za svoju dovolenkovú destináciu vybrali Dubaj.

Toto mesto ich však, zdá sa, očarilo natoľko, že sa tam podľa ich slov rozhodli investovať.Aby toho však nebolo málo, za susedu zrejme budú mať aj Zuzanu Plačkovú (30), ktorá tam mala kúpiť apartmán tiež.

Alagič a Rytmus si radi doprajú luxus a oddych a inak to nebolo ani teraz. Zbalili seba aj svojho synčeka Sanela a vybrali sa do sveta. Ich kroky viedli do obľúbenej destinácie, Dubaja. Mesto im zrejme ihneď padlo do oka a život v prepychovom meste sa zrejme presne zhoduje s ich predstavami. Možno aj to bol dôvod, prečo spravili spontánny a rýchly krok, keď si tu zrejme kúpili hneď aj nehnuteľnosť.

„Okej, a na záver našej dovolenky sme si splnili ten najväčší sen, ktorý sme ani nevedeli, že máme, keď sme sem išli. Kúpili sme byt v meste, do ktorého sme sa absolútne zamilovali so všetkým, čo prináša. Milujem ťa, Rytmus. Ďakujem Bohu za všetky možnosti,“ priznala šťastná Jasmina. Vyzerá to však tak, že v Dubaji na svojich dovolenkách nebudú sami. Jasmina totiž „nabonzovala“ aj svoju kamarátku a parťáčku v biznise Zuzanu Plačkovú, ktorá bola aj s manželom Reném na dovolenke s nimi.

Moderátorka totiž uviedla, že jej susedkou v ďalekom Dubaji bude práve Plačková s jej mužom. „To, ako som so Zuzanou Plačkovou na diaľku, sediac v aute, kupovala pre ňu ďalší apartmán, ani nehovorím. S láskou, susedia,“ dodala Jasmina, ktorá na sociálnej sieti zrejme prezradila viac, ako mala, napokon tento príspevok stiahla. Nebola to však pre všetkých lacná záležitosť. Ceny apartmánov sa začínajú na 200-tisíc eurách a šplhajú sa do závratných výšok. Koľko však presne vysolili prominentné páry, nevedno.