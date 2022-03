Spontánny krok na luxusnej dovolenke: Jasmina a Rytmus kúpili byt v Dubaji!

Niekto si z dovolenky prinesie magnetku, oni rovno kúpia byt! Moderátorka Jasmina Alagič (32) zbalila kufre a vyrazila s manželom, raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (45), na luxusnú dovolenku do Emirátov.

Prominentnému páru sa v Dubaji tak zapáčilo, že už pred pár dňami hovorila Jasmina o druhom domove. "Páči sa nám ešte viac, ako sme si mysleli, že sa nám páčiť bude. Až tak veľmi, že to vyzerá, že tu budeme čoraz častejšie. Zajtra rozbiehame vlak s cieľovou destináciou "second home", uvidíme, ako to dopadne," odpovedala vtedy na otázku fanúšikov.

Dnes už je to oficiálne a Jasmina sa pochválila splnením najväčšieho sna, o ktorom doteraz ani nevedeli. „Na záver našej dovolenky sme si splnili ten najväčší sen, ktorý sme ani nevedeli, že máme, keď sme sem išli. Kúpili sme byt v meste, do ktorého sme sa absolútne zamilovali so všetkým, čo prináša,” napísala nadšená moderátorka.