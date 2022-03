Dávid Žbirka dokončuje, čo jeho otec pred smrťou nestihol: Dôležitá rada od Mekyho († 69)

Po smrti legendárneho speváka Mira Žbirku († 69), ktorý nečakane skonal na opakovaný zápal pľúc, pokračuje v jeho práci syn Dávid.

Fanúšikovia si už od februára môžu vychutnávať skladbu Nie si sám, ktorá vzišla z ich spolupráce. Dávid nezaháľa a ďalej pracuje na vydaní albumu, ktorý bol Mekyho posledným prianím. Materiál k novinke Posledné veci hudobník pripravil aj naspieval ešte tesne pred svojou náhlou smrťou. „Otec vždy hovoril, hlavne, aby to malo nápad, tá najdôležitejšia rada bola pokračovať v tom ďalej, aby každý song mal niečo do seba, aby mal svoju vlastnú identitu,“ zveril sa v Českej televízii Dávid Žbirka.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

K pripravovanému albumu sa vyjadrila aj vdova Katka, podľa ktorej bude iný. „Určite to bude iné, než boli predchádzajúce albumy, pretože už len to, že to produkujú dvadsaťsedemroční chlapci, je trošku iné.“ David ďalej prezradil, že fanúšikovia dostanú to, na čo sú zvyknutí, ale nie takým spôsobom akoby čakali.

„Je tam rozhodne istá miera obzerania sa späť, je tam istá miera nostalgie, ale zároveň sú tam optimistické pesničky, ktoré pozerajú do budúcnosti, ako napríklad Nie si sám. Otec nikdy nedržal texty piesní na albume v jednom žánri, depresívna pieseň mohla byť vedľa romantickej, a tak to bude aj na tomto albume,“ poodhalil o zložení skladieb na doske mladý Žbirka.