Silvia Šuvadová už nechce mať s naháňaním sa za príležitosťami nič spoločné: Uzavrela sa pred svetom ešte viac

Silvia Šuvadová (48) prešla veľkou zmenou. Už pred rokmi sa rozhodla ponoriť do svojho vnútra a vydať sa na duchovnú cestu.

Po mega úspechu filmu Kolja, kde hrala čelistku Blanku, ktorý získal v Amerike dokonca Oscara, sa roztočila jej kariéra za veľkou mlákou závratnou rýchlosťou. V Los Angeles behala z kastingu na kasting, točila reklamy a nezávislé filmy. Teraz už o tomto životnom štýle nechce ani počuť.

Niekoľko rokov sa herečka a spiritualistka Silvia Šuvadová predierala umeleckým svetom v slnečnej Kalifornii. Po tom, čo Svěrákov film Kolja vyhral Oscara, zapustila korene v Los Angeles, kde sa jej vďaka tomu hrnuli ponuky. Jej denným chlebíčkom boli kastingy na filmy a reklamy.

Keď sa však po čase začala obracať k duchovnému svetu, zistila, že to nie je pre ňu a aj kvôli rodine sa rozhodla vrátiť na Slovensko: „Myslela som si, že sa do USA vrátim, ale počas covidu som začala cítiť silnejšie uzemnenie na Slovensku. Situácia vo svete sa mení. Veľa mojich kamarátov sa vracia do USA, ale to L. A. je pre mladších ľudí, tam treba mať to nadšenie, ktoré som mala, keď som prvé roky robila reklamy aj nezávislé filmy. Ja už žijem to duchovno,“ prezradila pre Nový Čas.

„Už nie som typ, aby som teraz chodila po L. A. autom z kastingu na kasting a šťastná, že wow. Už mám teraz iné hodnoty,“ dodala. Avšak, ak by prišla ponuka, ktorá by stála za to, popremýšľala by: „Keby bola zaujímavá ponuka, tak by som to zvážila. Ale to koronové obdobie spôsobilo, že som išla ešte viacej do seba. Tieto roky som potrebovala na vnútornú prácu,“ dodala.