Maroš Kramár priznal zaujímavú vlastnosť: Vypočítavca vycíti na kilometre!

Slávny herec Maroš Kramár (62) bol úspešný už na vysokej škole a jeho meno získavalo každý rok väčšiu a väčšiu popularitu.

Už vtedy sa mu začínali sypať ponuky od televízií i herecké roly a v kolektíve rozhodne vyčnieval z radu. Ako priznal po rokoch, mnohí z jeho spolužiakov chceli byť v jeho priazni iba preto, že sa stával slávnym a chceli sa zviezť po jeho chrbte. Dnes má však už na takýchto ľudí nos.

I keď je popularita príjemná vec, vetrom ošľahanému hercovi Marošovi Kramárovi je už podľa jeho slov niekedy skôr na ťarchu. Jej nuansy vnímal už v mladosti: „Už v škole so mnou niektorí boli, pretože som bol ten, čo hrá v televízii, na druhej strane ma niektorí z toho dôvodu nemali radi,“ posťažoval sa. S úspešnou kariérou išli ruka v ruke aj zárobky a jeho bankové konto primerane tomu rástlo: „To bol môj problém v detstve, ale vlastne celý život. Nikdy naisto nevieš, či sa s tebou kamarátia, pretože si známy, alebo ťa majú úprimne radi iba preto, aký si.“

Na filmovačkách si síce nájdete i kamarátov, ale tieto vzťahy nevydržia dlho: „Môj život je komplikovaný v tom, že som v jednom kuse na kolesách. A známych mám naozaj veľa, ale čo sa týka priateľstva, to treba pestovať. A najlepšie sa to pestuje, keď sa pravidelne stretávate, na to však nemám čas. Bohužiaľ, herecký kočovný život je taký,“ vyznal sa v relácii českého moderátora Xavera.