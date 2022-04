Zdena Studenková o vojne na Ukrajine: Mám zimomriavky, keď na to myslím

Vraj by rada žila niekde, kde nehrozia kruté mrazy, pretože zimu zvykne preplakať.

Kvôli alergii na chlad... S herečkou Zdenou Studenkovou (67) sme sa rozprávali aj o tom, s ktorou časťou svojho tela je najspokojnejšia, prečo sa rozhodla byť na javisku sama a nemohli sme, prirodzene, obísť ani vojenský konflikt hneď za našimi hranicami.

Čo by ste odporúčali ženám vo vašom veku, ak chcú vyzerať k svetu?

Nefajčiť, nepiť, spať, krémovať sa kvalitnými krémami a keď ani toto všetko nestačí, potom treba skúsiť kliniku krásy.



Aké zákroky máte v tomto smere rada?

Sporadicky chodím na neinvazívne zákroky, vyhladenie vrások, omladenie partií okolo úst, očí, ošetrenie tela... Nemôžete si stále niečo aplikovať do tváre, potom sa človek radikálne mení, čo ja nechcem.



Tie procedúry nie sú jednorazové, treba ich opakovať. Užívate si to alebo z toho máte skôr nervy?

Sú to nebolestivé zákroky, z ktorých určite nemám stres ani nič podobné. Navyše, nejde o každotýždenné opakovanie, ale o malé zákroky tak aspoň po pol roku.



Stalo sa vám, že ste chceli nejaký zákrok a odhovorili vás od toho, že ešte ho nepotrebujete...?

Nie. Potrebovala by som predĺžiť nohy (smiech), no to sa nedá, ani vrátiť vek sa nedá. Vlasy, chvalabohu, mám a potom sú tu už len tie maličkosti, na ktoré chodím.



S ktorou časťou svojho tela ste najspokojnejšia, takže ju netreba riešiť?

Myslím, že netreba riešiť moju hlavu, to, čo v nej mám. Nie som úplne spokojná, ale práve preto do nej ešte stále dávam nejaké informácie, snažím sa dovzdelávať. A na tele? Tým, že vek stúpa, zemská príťažlivosť pracuje, tak je stále čo robiť. A pre 21. storočie je to prirodzené. Starať sa o seba, ale nielen o to, čo dám do žalúdka, ale aj ako pôsobím, ako vyzerám, je veľmi dôležité.



A ako sa udržujete vo forme?

Včera som si dala opäť 50 minút bicykel a trochu som si zacvičila na karimatke.



Pokiaľ ide o prácu, máte za sebou divadelnú premiéru Shirley Valentine, ktorú produkuje váš partner Braňo Kostka. Čo rozhodlo o takomto kroku?

Na tú hru, ktorá je vlastne one woman show, som si brúsila zuby už pár rokov. A keď som o tom rozprávala, Branko povedal, že mi tú hru vyprodukuje on. Som veľmi rada, že do toho išiel, pretože je to istým spôsobom zavŕšená etapa mojej hereckej práce. Je to v prvom rade vynikajúca hra, cez ktorú môžem pretlmočiť témy, ktoré sú mi blízke.

Trvá dve hodiny, je to obrovské množstvo textu, zároveň je to o tom, že si vyskúšam, či udržím celý čas pozornosť divákov. Veľmi sa teším, 26. marca sme mali premiéru, budem to hrávať v Bratislave, v Štúdiu L + S, a potom máme zámer chodiť s tým po Slovensku. Predpokladám, že diváci prídu pozitívne predpojatí a budú to tí, ktorí chcú vyslovene vidieť mňa.

Pevne verím, že na Slovensku mám dosť veľkú základňu fanúšikov a že sa prídu pozrieť, čo chce vypovedať žena v mojom veku. Prehovoriť chcem najmä k ženám, ale aj ich polovičkám, je to hra o žene, ktorá už prešla určitú cestu a teraz prechádza v živote veľkou premenou.