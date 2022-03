Attila Végh a jeho tanečná partnerka Eliška Lenčešová sa v poslednom kole Let´s Dance ocitli opäť medzi pármi, ktorým hrozilo vypadnutie. Vždy dobre naladený zápasník však otvorene priznáva, že je to práve vyraďovanie, ktoré prežíva veľmi emotívne a v tanečnej šou by sa najradšej udržal čo najdlhšie. Tanečné nedele si totiž nesmierne užíva, no jedným dychom dodáva, čo je pre ňho v súťaži najťažšie.