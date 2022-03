Kristína Svarinská motá chlapom hlavy: Ulovila zajačika?! Herečka sa stretáva s youtuberom

Herečka Kristína Svarinská (32) už dlhší čas po svojom boku nemala žiadneho oficiálneho partnera, a tak sa počas jej účinkovania v tanečnej šou Let’s Dance začali mnohí pýtať, kde je problém.

Mladá, úspešná brunetka s tvárou anjelika aktuálne na tanečnom parkete predvádza, že vie byť aj pekelne sexi. Jej pohybové nadanie a krásne krivky však chodí do hľadiska tajne obdivovať aj známy influencer Peter Altof (25), známy pod menom Expl0ited. Nejde však o obyčajného fanúšika. Peter si s Kristínou padol do oka a len pri kamarátskej kávičke to zostať nemalo. Podľa informácií Nového Času však nemá ísť o veľkú vzťahovú romancu.

Herečka Kristína Svarinská sa už nejaký ten čas zvŕta v miniatúrnych šatách v tanečnej šou Let’s Dance. Keďže nemá po svojom boku žiadneho oficiálneho muža, vyzeralo to najskôr tak, že si padla do oka so svojím tanečným partnerom Marekom Kličom. V Kristíninej tvári bolo badať obrovskú náklonnosť, ale tanečník Marek nie je jej vyvolený. Aj keď sa zdalo, že je na parkete len jeden kohút, v obecenstve už striehol ďalší, len o niečo blonďavejší súper.

Kráska má totiž tráviť chvíle po boku mladšieho influencera Petra Altofa, ktorého väčšina pozná pod prezývkou Expl0ited. Brunetku bol dokonca nedávno podporiť aj v publiku v šou Let’s Dance, avšak pred ľudmi sa k sebe vôbec nepriznávali. Aj vrabce na streche si však už štebotajú, že dvojica spolu trávi i voľné chvíle, ale podľa informácií Nového Času „o lásku ako trám ísť nemá“, dozvedeli sme sa zo zákulisia šou. Sympatie, ktoré k sebe prechovávajú, tak zatiaľ nie sú v štádiu, že by malo ísť o vzťah, ale nikto nikdy nevie. Podľa portálu Plus 7 dní však ide o niečo viac!

Či je to teda pre nich len zábavka, alebo sa črtá aj reálny vzťah, je nateraz otázne. Svarinská mlčí ako hrob a k techtle-mechtle so známym influencerom sa vyjadrovať nechce. Pravdepodobne za to môžu sklamania z minulosti. Kým Peter Expl0ited Altof tvoril do roku 2018 pevný pár s hviezdou sociálnych sietí Martinou Momou Horňákovou, dokonca spolu mladý pár zdieľal jednu domácnosť, Svarinská až také šťastie na lásku nemala.