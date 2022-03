Česká speváčka Marta Jandová (47) si dopriala dni voľna.

Spolu s manželom a so svokrom vycestovala do slnečného Egypta, kde sa nadchýna dávnou históriou. Na túto cestu sa však pripravovala dosť dlho. „Tak sa nám to začalo. Dva roky odkladaná expedícia po stopách starobylého Egypta. S tým najlepším sprievodcom, mojím svokrom, ktorý je tu ako doma. Cesta bola dlhá a dosť sme sa zapotili, ale zasa zážitky sú presne o tom, že sa stane niečo neočakávané,“ poslala pár slov domov Marta. Zdá sa teda, že si plní ďalší zo svojich snov.