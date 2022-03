Evelyn ožila s príchodom jari: Dvojníčka Teletubbies

Evelyn (31) započala s príchodom jari veľké zmeny a rozhodla sa dať dať si do tela.

Na programe má totiž tvrdé tréningy, ktoré už prebiehajú, a ona má z toho radosť. Tú má však aj z jari, ktorá prináša pestré farby a veľa slnečných dní. A to ju, zdá sa, ovplyvnilo natoľko, že začala zo šatníka vyťahovať farebné oblečenie, za ktoré by sa nehanbili ani postavičky z Teletubbies. Evelyn s príchodom jari rozkvitla. Nahodená v krikľavo zelenej teplákovej súprave by vedela konkurovať aj známej postavičke z Teletubbies. Zelený mužíček Dipsy by bol z jej outfitu rozhodne nadšený.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Práve takto odetá zapózovala pred tréningom. Kto by si však myslel, že Evelyn len tvrdo maká, ten by sa mýlil. Stíha sa totiž aj zamýšľať nad dôležitými životnými otázkami. „Dnes sa ma tréner medzi plankom číslo 1 a plankom číslo 2 pýtal, aký má vlastne tento život zmysel... Bola som prekvapená z tejto ťaživej existenčnej otázky. Kopa vecí nemá pre nás zmysel, a napriek tomu existujú. Tak sme sa zhodli, že či už život zmysel má, alebo nie, je dobré svoju prítomnosť na svete zobrať ako fakt a dar, a ten čas, čo sme tu, si užiť naplno a pokiaľ možno s úsmevom na tvári,“ zafilozofovala si Eva.