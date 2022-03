Šokujúci rozchod missky Šebestovej a politika Gyimesiho: Vieme, prečo si dali kopačky!

Rozprávke je koniec!

Misska Magdaléna Šebestová (38) a zákonodarca György Gyimesi (41) sa nečakane rozišli a len včera Novému Času kráska potvrdila, že už netvoria pár. Pred pár týždňami si pritom hrkútali v priamom prenose súťaže Let’s Dance a zdalo sa, že medzi dvojicou je všetko v poriadku. Zaľúbenci však zrejme už vtedy mali v hlavách chrobáčika, ktorý im napovedal, že ich vzťah sa nehýbe tak, ako by chceli. Novému Času sa podarilo zistiť, čo stálo za rozpadom vzťahu, ktorému dávalo veľa ľudí veľkú šancu.

Šebestová a Gyimesi sa dali dokopy približne v jeseni minulého roka, keď sa ich cesty mali skrížiť v lete a už vtedy to medzi dvojicou iskrilo a o pár mesiacov z toho bola láska ako hrom. Na začiatku roka zaľúbenci už vyšli s pravdou von a užívali si spoločné chvíle v pohodlí svojich domovov alebo na luxusných výletoch či lyžovačkách. Nechýbali ani veľavravné vyznania či náznaky, ktoré jasne hovorili o tom, že obaja sú v tom až po uši.

Prvotné opantanie však zrejme rozbila realita a povinnosti, ktorých majú obaja neúrekom. Magda je totiž slobodná mamička po tom, čo si dala zbohom s dlhoročným priateľom a otcom svojej dcérky Ninky, futbalistom Ďuricom, a, naopak, Gyimesi si buduje kariéru na politickej scéne. Každý teda žije v inom svete a zdá sa, že práve to sa nakoniec podpísalo pod nečakaný koniec ich lásky.

„Magda a Juraj sa rozišli v dobrom. Nepanuje medzi nimi žiadna nenávisť alebo hádky. Jednoducho mal každý inú predstavu o tom, ako by mal ich vzťah vyzerať a kam by mal smerovať,“ povedal Novému Času kamarát dvojice s tým, že svoj vzťah nechceli umelo predlžovať a držať ho pri živote len z rozmaru. „Obaja sú dospelí a zrelí ľudia, ktorí vedia, čo chcú. Videli, že ich vzťah nie je taký, aký by mal byť, a tak sa dohodli, že to ukončia,“ dodal ich spoločný známy.

Chýbala jej pozornosť?

Dvojica svoje súkromie „na drobné rozmieňať“ nechce. „Prepáčte, ale nebudem to komentovať,“ povedal politik, ktorý zrejme považuje celú vec za uzavretú. Jeho bývalá láska však bola o niečo zhovorčivejšia. „Môžem potvrdiť, že sme sa rozišli a Jurajovi držím palce v jeho politickej kariére. Viac svoje súkromie komentovať nebudem,“ napísala nám misska.

Tá možno chcela nepriamo naznačiť aj to, že pre Gyimesiho bola na prvom mieste jeho kariéra, na čo asi kráska nebola zvyknutá a od svojej polovičky zrejme vyžadovala viac pozornosti a času. Pri bývalých milencoch totiž nebolo tajomstvom, že si pre seba snažili ukradnúť každú možnú chvíľku, čo si pri nabitých kalendároch vyžadovalo veľa plánovania. Aj možno preto nasadili vo svojej láske raketové tempo a po pár mesiacoch brunetka politika predstavila aj svojej dcérke Ninke. Pred pár týždňami sa sa ukázali na tanečnej šou Let’s Dance. Dnes je všetko inak a každý sa už hrá na svojom vlastnom piesočku.