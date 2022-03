Konfliktné Bez servítky s Norou má dohru: David si pustil ústa na špacír, Jojka hrozí súdom!

Jeden problém za druhým. Minulý týždeň sa v relácii Bez servítky stretla pätica súťažiacich, medzi ktorými nechýbal ani influencer a spevák David Key (25). Práve on sa totiž pustil do roztržky s viacerými účinkujúcimi a na muške mal aj najväčšiu hviezdu Noru Kabrheľovú (63).

Bobríka mlčanlivosti, ktorého má zakotveného aj v zmluve, však nakoniec mladík nezvládol a zákulisnými informáciami si doslova vytapetoval svoj internetový profil.Slová režiséra Tomáša Eibnera (45) hovoria jasnou rečou.

Minulotýždňové Bez servítky sa nieslo v znamení vulgarizmov, nadávok a vyhrážok. Relácia trhala rekordy sledovanosti, a to nielen vďaka niekdajšej kráľovnej Nore, ale aj kvôli Radovanovi Kudelkovi. Ten si hovorí David Key a do šoubiznisu sa snaží dostať nielen ako influencer, ale aj ako spevák.

V šou však viac ako varenie predviedol svoj podrezaný jazyk a konfliktnú povahu. Do sporu totiž prišiel nielen s bývalou kráľovnou Pereša Norou Kabrheľovou, ale do oka si nepadol ani s esbéeskárom Jožkom. Napriek tomu, že všetci účastníci podpísali zmluvu o mlčanlivosti, plavovlasí mladík si zrejme myslel, že jeho sa to netýka.

„David Key - Radovan Kudelka porušil zásadný bod v podpísanej zmluve s firmou Eibner Production, na čo bol okamžite upozornený. Šírenie klamlivých informácií a poloprávd pod zástierkou očistenia svojho mena tolerovať nebudeme a pokiaľ v tomto trende mieni pokračovať, budeme to riešiť súdnou cestou,“ napísal Novému Času režisér Tomáš Eibner, ktorého jeho konanie nahnevalo. „Bol kontaktovaný producentom dňa 24. 3. 2022, za čo sa ospravedlnil, že zbytočne to prepískol,“ dodal Eibner.