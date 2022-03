Z Let’s Dance vyleteli Aicha a Fabio: Otrávení z povinností pre televíziu?! Situáciu zachraňovala exotická kráska

Tanečný pár Aicha (20) a Fabio (33) sa musel zo šou porúčať. Vo štvrtom tanečnom kole Let’s Dance sa mu stala osudným latina, ktorá bola pre exotickú krásku strašiakom. Po vyhlásení výsledkov sa obaja usmievali, ale predsa len si neodpustili prekvapivé slová na ďalšie promo akcie Markízy, ktorá ich do šou obsadila a dala im zarobiť balík peňazí.

TV ich totiž zavolala, ako každého vypadnutého, do rannej relácie Teleráno, čo im však bolo proti srsti, a to len kvôli rannému vstávaniu.Talian do Telerána napokon vôbec neprišiel a situáciu zachraňovala Aicha.

V Let’s Dance predvádzala tanečné kreácie aj exotická kráska Aicha. Práve ona bola tanečnou partnerkou talianskeho tanečníka Fabia Belluciho, ktorému to na tanečnom parkete v minulosti nevyšlo po boku herečky Petry Vajdovej. Aicha a Fabio sa každým kolom neustále zlepšovali, osudné sa im však napokon stalo štvrté kolo.

„Musím Fabiovi veľmi pekne poďakovať, lebo tento týždeň sme trénovali dvakrát toľko ako na waltz, ako na tango, takže ja si myslím, že lepšie by sme to určite nezatancovali a viac by som do toho už dať nemohla, takže ja som veľmi spokojná s naším výkonom. A chcem sa poďakovať Fabiovi za to, že je taký úžasný tréner,“ prezradila pre denník Nový Čas Aicha.

S Fabiom sa dokázali časovo zladiť, lebo ani jeden z nich neobľubuje ranné vstávanie. To sa dostalo na pretras aj po tom, čo Vincze vyhlásil, že vo štvrtom kole vypadli. Mikrofónu sa hneď chytil Fabio, ktorý všetkým z Markízy otvoril behom sekundy ústa. A to aj po tom, čo mu televízia opäť dala šancu zažiariť, za čo mal aj kráľovsky zaplatené. „Neteším sa, že som vypadol, lebo zajtra ráno budem musieť vstávať do Telerána,“ vyhŕkol zo seba priamo na parkete tanečník, ktorý sa netajil od začiatku tým, že ranné vtáča rozhodne nie je.