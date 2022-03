Ťahúň šou Let’s Dance Koleník hromží za dlhé hodiny čakania: Taktika alebo náhoda?!

Pompézna tanečná šou Let’s Dance vhupla včera večer do štvrtého kola.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

O nadupané tanečné čísla nebola núdza, všetko klapalo ako hodinky a burácalo to nielen na parkete, ale aj v obecenstve či v zákulisí. Našiel sa však jeden človek, ktorému doterajšie pravidlá nejako nevoňajú. Reč je o hercovi Jánovi Koleníkovi (42), favoritovi celej šou.

Jeho výkony sú fantastické a právom sa môže už teraz označovať za nekorunovaného kráľa parketu. Produkcia na čele s režisérom Pepem Majeským však Jána každé kolo odstrkuje na chvost poradia účinkujúcich a herec tak musí na svoju veľkú chvíľu čakať extrémne dlhé hodiny. A práve to je tŕňom v jeho sexi oku, čo už dáva aj patrične najavo. Robia mu to zámerne kvôli sledovanosti, alebo je to len obyčajná náhoda?!

Koleník hviezdi na tanečnom parkete a predvádza výkony, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani profesionálny tanečník. Za jeho takmer bezchybným tancom sú však roky driny, ktoré si kedysi odkrútil na reálnych tanečných súťažiach. Jeho doménou boli latinskoamerické tance, a preto niet divu, že mu z tejto éry zostali bohaté skúsenosti. Právom ho tak nielen porota, ale aj diváci považujú za jasného favorita, ktorý by mal nad hlavu zodvihnúť trofej pre víťaza celej šou.

Za Jánom stojí aj húfny zástup fanúšičiek, ktoré sa jeho vystúpení nevedia dočkať. Na jeho číslo si však musia každú nedeľu poriadne počkať. Koleník totiž so svojou tanečnicou netrpezlivo prestupuje dlhé hodiny, kým sa dostanú na rad, pretože sa každú nedeľu zatiaľ predvádzali až medzi poslednými. Janovi to, zdá sa, už začína byť podozrivé a režisérovi to už v priamom prenose aj stihol vytknúť.

„My chceme veľmi poďakovať pánovi režisérovi Pepemu Majeskému, ktorý nás mučí tri hodiny, aby sme si počkali na náš tanec. Stojí nás to veľa síl, ale sme už trénovaní,“ povedal položartom Koleník hneď po dotancovaní. Zatiaľ sa mu „pošťastilo“ tancovať buď úplne poslednému, alebo nanajvýš predposlednému, čo znamená, že musí trčať v zákulisí nekonečne dlho, kým príde jeho chvíľa.

Ako priznal, je to pre neho veľmi náročné a po nedeľňajšom prenose je úplne k. o. „Je to stres. Výkon, ktorý osloví, si vyžaduje veľa driny, disciplíny, ktorú si vytváram štyri hodiny, čo čakám na svoje číslo,“ priznal Novému Času jeden z našich najlepších hercov súčasnosti.