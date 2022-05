Známych mužov slovenského šoubiznisu situácia na Ukrajine desí: Bránili by vlasť so zbraňou v ruke?

Mnohí ukrajinskí umelci aj športovci zobrali do rúk zbrane a postavili sa zoči-voči ruskému agresorovi.

Zaujímalo nás preto, ako vnímajú vojnu u našich východných susedov známe tváre a či by dokázali rovnako ako oni brániť svoje rodiny a vlasť.

Marek Makara: Určite by som neutiekol

Moderátorovi je z celej situácie smutno. „Bojím sa o bezpečnosť Slovenska, Ukrajincov, o deti a ženy, ktoré utekajú. Veľmi ma trápi, že tam zomierajú nevinní ľudia. Nedávno pri mne autom zastavila jedna pani z Ukrajiny, ktorá tam mala tri deti. Na pár dní si našla ubytovanie v hoteli v Piešťanoch a pýtala sa ma, či nepoznám niekoho, kto prenajíma byty. Nasmeroval som ju na kamaráta, ktorý má realitku, a on jej pomohol, čo ma veľmi tešilo.“ Marek si odkrútil civilnú službu len v rádiu.

Dokázal by zbraňou ísť brániť vlasť? „Je to hypotetická otázka, pred ktorú môžeme byť o chvíľu postavení všetci, pretože nikto nevie, ako sa ten konflikt vyvinie. Ak vznikne všeobecná mobilizácia, tak nie je možnosť vybrať si. Je to naša krajina, v tom momente do toho vstupujú aj emócie, hrdosť a snaha ubrániť rodinu. Nepredpokladám, že by som zobral nohy na plecia a utiekol. Mám rodinu a dve malé deti. Chcem, aby mali peknú budúcnosť a žili v slobodnej krajine.“

Roman Poláčik: Dúfam, že s vojnou sa stretnem len na javisku

„Nechce sa mi veriť, že spoločnosť, v ktorej žijeme, musí čeliť hrôze, ktorá mala zostať v učebniciach dejepisu. Vnímam to najmä ako otec. Neviem si predstaviť, že by sme sa mali ako rodina zbaliť v chvate za zvukov streľby, odísť a zanechať všetko, čo budujeme. Verím, že takýto scenár sa na Slovensku nikdy nenaplní. Azda aj vďaka silnej štruktúre, ktorej sme súčasťou,“ myslí si herec, ktorý sa so zbraňami stretol najmä v práci. „Vzduchovka či airsoftové zbrane boli a sú súčasťou či už voľnočasových, alebo pracovných aktivít.“ Roman verí, že postaviť sa proti človeku so zbraňou v ruke nikdy nebude musieť. „Uvažoval som aj nad vojenskou službou, ale vybral som si herectvo a dúfam, že s vojnou sa stretnem len na javisku.“

Matej Sajfa Cifra: Nebudem sa tváriť ako hrdina

„To, čo sa deje na Ukrajine, je obrovská tragédia našej doby. Za vymysleným úmyslom denacifikácie Ukrajiny sa, žiaľ, nafukuje Rusko. Jeho vylúčenie zo svetového spoločenstva bude bolestné, ale asi na istý čas nutné,“ hovorí moderátor, ktorý na základnú vojenskú službu nenastúpil. „Bol som regulárne odvedený branec s tým, že som si zapísal civilnú službu a ako dôvod som uviedol, že som proti používaniu zbraní voči ľudským bytostiam. Zo vzduchovky som síce strieľal veľakrát, ale na strelnici som nikdy nebol. Nechcem sa tváriť ako hrdina, lebo ním nie som, ale ak by nebola iná možnosť, tak by som asi musel. Bojím sa nad takým niečím vôbec premýšľať.“