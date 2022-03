Toto by predýchala len máloktorá žena: Pozrite, čo Jožko urobil po TÝŽDNI MANŽELSTVA!

Jožko zo Sadby na prvý pohľad sa netají skazenou minulosťou, keď skončil v base, ale inak pôsobí ako dobráčisko od kosti, ktorý v šou hľadá spriaznenú dušu. Tou by mala byť účtovníčka Janka, ktorá už cestou do Mexika nevládala počúvať Jožkove neprestajné sťažovanie sa. A problémy pokračujú aj ďalej - rozdielne názory majú aj na upratovanie a vrcholom všetkého bolo... veď pozerajte čo. A v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad už v utorok večer sledujte hlavne to, či sa to medzi mladomanželmi bude zlepšovať.