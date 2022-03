Kovačičovi to v Let’s Dance netancuje: Drží ho tam Markíza či ho diváci tak milujú alebo ľutujú?!

Unikátna šou na Markíze Let’s Dance priniesla na parket tanečné „kadečo“. Známe tváre odušu trénujú, ale nie každé tanečné číslo sa dá považovať za ten správny krok.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Porota je často v rozpakoch, ale azda najviac jej neladí markizák Michal Kovačič (39). Ten sa síce chválil odtancovanými venčekmi pred 20 rokmi, ale vôbec to nestačí. Už vypadli dvaja súťažiaci, ale politický kat nie a nie vypadnúť.Spravila Markíza zo svojej tváre chránenca, či ho diváci tak milujú alebo ľutujú?

Politický moderátor Michal Kovačič od začiatku na parkete bojuje nielen s tanečnými krokmi, ale aj s rytmom. Ani jeho profesionálna tanečná partnerka Simona Brecíková z neho doteraz nedokázala spraviť súťažiaceho, ktorý by nebol na vypadnutie. Po tom, čo súťaž opustil Fero Joke, sa na sociálnych sieťach rozbehla diskusia, že oveľa horší výkon doteraz podal práve Kovačič, ktorý bol po bodovaní na samom chvoste. Mnohí sa pýtajú, či Michalovi drží chrbát jeho chlebodarca, televízia Markíza, alebo si skutočne napriek nedostatku talentu získal srdcia hlasujúcich.

Podľa našich informácií chodí Michalovi v hlasovaní nespočetne veľa esemesiek, čo zrejme nikto nečakal. Bolo by preto zaujímavé vedieť, či „grilovača politikov“ posúvajú vpred esemesky od priaznivcov jeho relácie Na Telo, alebo len ľútosť dobrých ľudí, ktorí mu to chcú silou-mocou dopriať kvôli toľkej drine, čo podstupuje. „Mnohých prekvapilo vypadnutie Fera a Vanesky, veľa ľudí totiž čakalo, že súťaž opustí Michal, keďže nepatrí medzi najsilnejších tanečníkov a nemá takú fanúšikovskú základňu na sociálnych sieťach ako Fero,“ povedal nám zdroj zo zákulisia šou.

Naposledy Kovačičovi pri vypadávaní poriadne skákal pulz. Vyhadzov ho vtedy obišiel a on sa z toho úprimne tešil. „Nevymetáme prvé priečky, čakali sme to a sme radi, že sme nevypadli. Viktor to dramatizoval, že mi behalo EKG, ale som rád, že sme zotrvali,“ povedal po vyraďovačke moderátor, pre ktorého je účasť v tejto šou splneným snom. Podľa informácií Nového Času však Michal od začiatku čakal, že bude medzi prvými, kto súťaž opustí.