Slovenská Adele?! Katka Koščová neprestáva prekvapovať: Z bacuľky sa stala modelka!

Výherkyňa prvej série Slovensko hľadá SuperStar Katarína Koščová (40) nikdy nepatrila medzi ultraštíhle ženy, ktoré sa prehnane starajú o svoj zovňajšok.

Vždy dávala prednosť svojej speváckej kariére alebo starostlivosti o svojich dvoch milovaných synov, ktorí su pre ňou všetkým. Prešla však priam fyzickým prerodom. Okrem zmeny imidžu sa rozhodla zatočiť s kilami, ktoré ju sprevádzali celý život, a z bacuľky je dnes žena s dokonalými krivkami a so štíhlymi nohami.

Speváčka Koščová bola dlhé roky ženská krv a mlieko. S kilami navyše sa však po rokoch sympatická brunetka rozhodla zatočiť a na pomoc si zavolala profesionálov, ktorí z nej urobili sexicu ako vystrihnutú z módnych magazínov. Na koncerte pre Ukrajinu ju natočila jej kamoška a kolegyňa Zuzana Smatanová a Katka priam žiarila. Jej ultraštíhly driek a nohy vyrazili všetkým fanúšikom dych.

Preto niet divu, že si od nej mnohé ženy pýtajú rady, ako sa dopracovať k vysnenej postave. „Kamaráti milí, mám kopec správ s prosbami, aby som poradila, ako schudnúť. Toto je úplne mimo mojej komfortnej zóny a ozaj by som si nedovolila niekomu diktovať, čo má robiť. Ale rozumiem aj tomu, že sa tí, čo mi píšete, skutočne trápite,“ povedala Katka, ktorá predsa len čo-to poradila. „Moja rada je, aby ste sa obrátili na skutočných, vyštudovaných nutričných terapeutov. Zbúrajú vám množstvo mýtov o jedle. A k tomu som si stiahla kalorické tabuľky, je to naozaj super nástroj, ale mal by vám ho nastaviť niekto naozaj skúsený,“ dodala.