Nora Kabrheľová zavŕšila drsný týždeň v Bez servítky: Vydupala si mastný honorár!?

Uplynulý týždeň predviedli súťažiaci v amatérskej kulinárskej šou Bez servítky poriadne šarvátky. Lietali urážky a nadávky najhrubšieho zrna.

Kameňom úrazu bolo minulý týždeň v šou Bez servítky trio Nora Kabrheľová, pofidérny spevák s umeleckým menom David Key a vysmiaty esbéeskár Jožko. Práve David s Jožkom si stúpali na otlaky, lenže Nora nadržiavala v konfliktoch Jožkovi. Urazený ostal mladý David, ktorý na začiatku relácie tvrdil, že sa s Norou dlho poznajú a sú výborní kamaráti. Kráľovná Pereša však dala jednoznačne najavo, že žiadne výnimočné kamarátstvo medzi nimi nie je.

Dokonca mu šplechla do tváre, aby si našiel normálnu robotu, lebo dieru do sveta neurobí: „Spievať vie, ale spevák z neho nikdy nebude, lebo na to nemá,“ skonštatovala. Blondiak po odvysielaní šou neudržal vášne a na svojom profile sa rozhodol povedať na plné ústa, prečo sa Košičanka rozhodla ho pred kamerami urážať: „Utrúsil som pred Norou istú poznámku na Braňa Mojseja, ktorú nakoniec vystrihli, ale Noru som tým riadne naštval, a tak sa už potom ku mne správala.“ Kým bežní účastníci vyfasujú za účinkovanie v šou tisícku, Nora si podľa jeho slov poriadne zapýtala.

Kde má majetok?

Na sociálnej sieti vyhlásil, že ho nezaujíma zmluva o mlčanlivosti, ktorú podpísal: Všetko bolo na začiatku v pohode, ako ste videli. A zrazu - lóve, lóve, lóve, ako to spievajú, tak toto urobíme a zničíme si kamarátstvo. Ak je toto v priadku, milá Nora, pardon. Ja som ťa mal rád, aj ťa budem mať rád. Ale toto bolo len použité proti mne,“ vyhlásil na instagrame. Samotná Nora sa však jeho slovami nedala rozhodiť a Novému Času povedala: „K honoráru sa nemôžem vyjadriť, lebo by som porušila zmluvné podmienky. A ani nie som povinná k tomu niečo hovoriť.“