Vanda Poláková má za sebou celosvetové úspechy: Krásny život v Amerike! Začiatky však neboli najľahšie

Tanečnou partnerkou herca Jána Koleníka (42) v šou Markízy Let’s Dance je Vanda Poláková (37). Tanec jej zmenil život, má za sebou celosvetové úspechy!

Energická tanečnica má za sebou už mnoho úspechov. „Som dvojnásobná majsterka Slovenska v latinsko-amerických tancoch s Matejom Chrenom. Potom som odišla do Čiech a tam som bola majsterkou Českej republiky v profesionáloch. V zahraničí bol som bola štyrikrát vo finále na majstrovstvách Ameriky a som aj vicemajsterka sveta v salse v Portoriku.“ Momentálne Vanda žije už 15 rokov v Amerike. „Všetky moje cesty viedli do zahraničia len kvôli tancu.

Prvá ponuka bola do Čiech, ale keď sme s partnerom získali titul, tak mi povedal, že dosiahol svoj sen a s tancom končí. Odišla som do Anglicka, ale tam som tanečného partnera nenašla. Dostala som ponuku do New Yorku, a tak som tam odišla.“

Za veľkou mlákou boli začiatky ťažké. „Hlavne New York a Los Angeles sú také špecifické, buď sa tak uchytíte alebo nie. Nikoho som tam nepoznala a prišla som tam s ruksakom a pár dolármi vo vrecku. Mala som ale veľké šťastie a bola som v správny čas na správnom mieste, to je v USA veľmi dôležité. Dostala som sa do skvelých tanečných škôl, stále tam treba byť na očiach. Trénovala som sama a hneď si ma všimli, lebo v tej dobe som už bola veľmi dobrá tanečnica a okrem toho som výrazný typ. Hneď sa ma pýtali čo tam robím a aké mám tanečné úspechy. Keď som im povedala, že hľadám tanečného partnera tak sa nám ho podarilo nájsť v priebehu dvoch týždňov a hneď mnohonásobného majstra Litvy.“

