Polnišová prehovorila o Ukrajine: Vojna začala na moje narodeniny! Rozpráva sa o nej aj s deťmi?

Herečka Petra Polnišová (46) prišla na svet 24. februára a vždy si vraj myslela, že je to ten najkrajší dátum na narodenie. Už si tým nie je istá, keďže práve v tento deň Rusko napadlo Ukrajinu.

Som z toho smutná. Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára, a to sú moje narodeniny. Bol to vždy môj šťastný deň a mala som pocit, že je to najkrajší dátum na narodenie. Už si tým nie som až taká istá. Vojna je hrozná vec. Nikto z nás si nevedel ani predstaviť, že sa niečo také udeje v Európe. Stále sme mali pocit, že tie konflikty sú strašne ďaleko. Teraz sa pozeráme na to, ako náš sused trpí. Ľudia musia utekať zo svojich domovov, lebo ich bombardujú. Som stále presvedčená, že na vojenskú agresiu nikdy nie je dostatočný dôvod a ani by nemal byť. Vojna proste nie je správna. Je mi to veľmi ľúto. Samozrejme sa všetci snažíme pomáhať finančne, byť nápomocní, ako sa dá. Veľmi sa modlím a želám si, aby to skončilo čo najskôr, a úprimne tomu vôbec nerozumiem.

Hovoríte o vojne aj s deťmi?

Musíme sa o tom baviť. Vnímajú to veľmi citlivo, dokonca majú aj spolužiakov z Ukrajiny. Musíme sa rozprávať o tom, ako to je, a snažím sa im vysvetliť, že nám nehrozí nijaké nebezpečenstvo, aj keď človek nikdy nevie. V rámci danej situá­cie sa ich snažím upokojovať, to rodičia majú robiť. Dúfam, že sa ten konflikt nejako vyrieši a ľudia, ktorí museli odísť zo svojich domovov, sa budú môcť vrátiť späť a zveľaďovať to, čo im líder inej krajiny zničil.

