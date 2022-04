Nečakané priznanie Koleníkovej tanečnej partnerky Vandy Polákovej: Janka som si musela... To naozaj?!

Tanečnou partnerkou herca Jána Koleníka (42) v šou Markízy Let’s Dance je Vanda Poláková (37). Energická ryšavka trpela v detstve zriedkavým ochorením a musela sa učiť chodiť. Tanec jej zmenil život, má za sebou celosvetové úspechy, hrala v reklamách, vo filme a v New Yorku, kde žije s manželom, si otvorila tanečnú školu.

Chcela byť ako princezná

Vanda sa nenarodila ako úplne zdravé bábätko. „Keď už som mala osem mesiacov a mala som už loziť, tak proste to podľa slov mojich rodičov vôbec nešlo. Zobrali ma teda na vyšetrenia k rôznym lekárom a ten posledný povedal, že prišli o päť minút dvanásť, pretože som mohla zostať na vozíku. Bola mi diagnostikovaná porucha prenosu nervových vzruchov z mozgu do dolných končatín, takže som nimi vôbec nevedela hýbať. Museli so mnou teda začať cvičiť špeciálne cviky a dávali mi aj steroidy, inak by som zostala na vozíku,“ spomína tanečnica. „I keď som začala nohami hýbať lekári boli skeptickí a hovorili, že budem mať problémy s chôdzou a bude tam celý život viditeľný defekt.“

Rodičia ju teda prihlásili na rôzne pohybové krúžky. Chodila na balet, gymnastiku aj plávanie. „Zo začiatku mi nepovedali, prečo mám toľko športových aktivít a nemôžem po škole ísť len tak s deťmi von. Chceli proste, aby som s tými nohami stále niečo robila.“ Raz ju otec zobral na súťaž v spoločenských tancoch a bolo rozhodnuté. „Bolo to v PKO, mala som deväť rokov a veľmi sa mi zapáčili nádherné šaty, ktoré mali tie tanečnice oblečené, pretože vyzerali ako princezné. Hneď som povedala otcovi, že aj ja chcem tak tancovať. Samozrejme bol nadšený, že ma do niečoho nemusí tlačiť.“

Tanec ju od začiatku veľmi bavil. „Bola som totálne zapálená, mala som vidinu, že budem súťažiť v tých krásnych šatách. Vždy som bola extrovert, rada som spievala a bavila ostatných, mala som rada okolo seba veľa ľudí.“ S nohami nikdy nemala problém. „Tak sa mi napravili, že nebolo vidieť žiadny rozdiel medzi mnou a úplne zdravými deťmi. Možno len to, že neskôr mi tréneri hovorili, že mám pomalé nohy a musím tancovať rýchlejšie.“

Americký sen

Energická tanečnica má za sebou už mnoho úspechov. „Som dvojnásobná majsterka Slovenska v latinsko-amerických tancoch s Matejom Chrenom. Potom som odišla do Čiech a tam som bola majsterkou Českej republiky v profesionáloch. V zahraničí bol som bola štyrikrát vo finále na majstrovstvách Ameriky a som aj vicemajsterka sveta v salse v Portoriku.“ Momentálne Vanda žije už 15 rokov v Amerike. „Všetky moje cesty viedli do zahraničia len kvôli tancu.