Petra Polnišová prezradila, ako to má doma: Som bežný človek, ktorý sa aj naštve! Ako deti berú jej prácu?

Herečka Petra Polnišová (46) prišla na svet 24. februára a vždy si vraj myslela, že je to ten najkrajší dátum na narodenie. Už si tým nie je istá, keďže práve v tento deň Rusko napadlo Ukrajinu. Rozprávali sme sa s ňou však aj o veselších témach, napríklad o tom, prečo sa jej domáce hádky končia smiechom.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vo štvrtok Markíza odvysielala šou 2 na 1, kde ste boli hlavnou hviezdou. Váš partner Juraj pred kamerami prezradil, že keď sa hádate, vždy sa to skončí smiechom. Mala som pocit, že vás to prekvapilo. Prečo?

Skôr ma prekvapilo, že do éteru prezradil niečo o našom osobnom živote. Nie je totiž typ, ktorý by chcel byť za každú cenu prezentovaný a museli ho veľmi lámať. To, že povedal, že keď máme nejaký spor, skončí sa to smiechom, ma neprekvapilo, lebo tak žijeme. Jemu je smiešne to, ako vtedy vyzerám, keď sa snažím hádať, a mne je smiešny zase on. Vaši dvaja bratia zas povedali, že ako malá ste kšeftovali s domácimi prácami...

Vaši dvaja bratia zas povedali, že ako malá ste kšeftovali s domácimi prácami...

Mali sme domáce práce veľmi striktne dané a museli sme sa pri nich striedať. Musím povedať, že si veľmi nepamätám, že by som s tým kšeftovala, ale možno áno. (smiech) Upratať kuchyňu bolo vždy, samozrejme, najťažšie, takže sme sa s tým snažili nejako vzájomne obchodovať.

Rozdeľujete doma aj svojim synom úlohy?

Nie som v našej rodine úplný kapitán družstva. Snažíme sa o to, aby decká robili domáce práce, lebo si myslím, že majú na to vek. Moja rodina nikdy nefungovala tak, že rodičia iba robili a deti sedeli a hrali sa. Snažili sa nás do všetkého zapájať a ja sa snažím zapájať svoje deti.

Máte dvoch synov, aj váš partner má dve deti. Občas to teda u vás musí byť poriadne veselé aj preto, že ste komička...

Pre svoje deti nefungujem doma ako komik, jasné, zasmejeme sa spolu. Som bežný človek, ktorý sa aj naštve, aj sa mi nič nechce... Naša domácnosť je veľmi rôznorodá. Úplne neplatí to, že ak sa človek živí komédiou, tak bude aj doma pokračovať v tých ,tanečkoch‘, to určite nie. Som rada, že aj moje deti, aj Ďuro sú veľmi vtipní ľudia a v mnohých prípadoch som skôr divák ako iniciátor zábavy.

Pozerajú deti vaše filmy alebo staršie programy ako Partička či S.O.S.?

Vôbec nie a moja práca ich v princípe vôbec nezaujíma, sú proste iná generácia. Majú radi youtuberov, v ktorých sa ani ja nevyznám. Keď som im raz povedala, že sa poznám s Gogom, malo to pre nich oveľa väčšiu hodnotu, ako keď prídem domov a oni vedia, že som poskakovala v Partičke, samozrejme, divadlo a film majú radi, ale iba ako diváci. Moju prácu nepovažujú za ničím výnimočnú a berú ju ako bežnú. Som pre nich obyčajná mama.