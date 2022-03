Na deň detí ožije prastará legenda o kliatbe: Nechajte sa opantať pohľadom na čary Zakliatej jaskyne

Prvé zábery novej slovensko-českej filmovej rozprávky Zakliata jaskyňa uzreli svetlo sveta! Do kín sa práve dostáva filmový teaser, ktorý vás od úžasu pripúta k stoličke.

Magický príbeh od režisérky Marianny Čengel Solčanskej bude práve teraz posolstvom nádeje, keď potrebujeme viac, ako inokedy uveriť vo víťazstvo dobra nad zlom. Skúsená režisérka stihla magickú rozprávku nakrútiť za neuveriteľných 39 dní! Natáčalo sa počas všetkých štyroch ročných období, na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Svojich postáv sa bravúrne chytili nie len herci i zvieratá.

Pre režisérku Mariannu Čengel Solčanskú bola Zakliata jaskyňa príjemnou, aj keď náročnou prácou: „Nakrútili sme nesmierne výpravnú filmovú rozprávku, v ktorej sa je každú minútu na čo pozerať, so skvelými hereckými výkonmi, v úžasných prírodných scenériách. Hudba, ktorú zložila Ľubica Čekovská a nahral ju Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pripomína diela Hansa Zimmera pre najväčšie filmové produkcie.“

V Zakliatej jaskyni sa ukázali vychádzajúce talenty ako je Martina Zábranská, doteraz známa najmä z televíznych obrazoviek či z rádia, alebo Petra Dubayová, ktorá si predtým strihla rolu v thrilleri Sviňa. Na plátne uvidíme i stálice. Vo filmovej rozprávke zahniezdi Táňa Pauhofová alebo Marko Igonda, spolu s Ondřejom Krausom či Karlom Dobrým. Uvidíme i srbského herca Predraga Bjelaca známeho z čarovnej filmovej série o Harrym Potterovi.

Výsledkom celoročného snaženia je originálne dielo plné tajomna, prekvapivých zvratov a neumierajúcej nádeje v dobrý koniec. Centrom diania je jaskyňa s prekrásnou rubínovou sieňou, no nedajte sa opantať ohurujúc im vzhľadom. Je spojená s prastarou legendou o kliatbe. Rubíny zlákajú Lenu, jednu zo sestier žijúcich v dedine so svojím otcom, ktorá sa však už z jaskyne domov nevráti. Celé kráľovstvo upadne do biedy.

Novú rozprávku dostanú deti ako symbolický darček k tohtoročnému Medzinárodnému dňu detí, kedy bude mať film svoju premiéru.