Davidovi praskli nervy, dosť bolo urážok: Prezradil zákulisie Bez servítky, kamarátke Nore riadne naložil!

Spevák David Key má dosť kritiky na jeho osobu. Rozhodol sa povedať svoju pravdu o tom, čo sa stalo v šou Bez servítky!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Medzi súťažiacimi sa to v tretí vysielací deň poriadne vyostrilo. Varil David, ktorý v ten večer okrem kulinárskych schopností predviedol aj svoj temperament. Šou, ktorá má byť predovšetkým o varení, sa zmenila na bojisko štipľavých komentárov., kritikou na kamaráta Davida nešetrila.

Dusná atmosféra sa vyhrotila v závere večera. Na účinkujúcich čakal bašável so všetkým, čo k tomu patrí. Nechýbali mikrofóny, hudobné nástroje a rezká hudba. Veselica však dlho netrvala. Jožo sa snažil Davida vtiahnuť do tanca jemu vlastným spôsobom, a to sa mladíkovi nepáčilo. Svoje k tanečnej zábave povedala aj bývalá hviezda šou Mojsejovci: „Spievať vie, ale spevák z neho nikdy nebude, lebo na to nemá,“ rázne okomentovala kamaráta. Davidovi ďalej odporučila, aby si radšej začal hľadať prácu v inom odbore.

Po pár chvíľach Davidovi praskli nervy a vyletel na vždy veselého súpera, Jožka. Spustila sa ostrá výmena názorov. Večer sa skončil totálnym fiaskom. Po odvysielaní časti s turbulentným priebehom sa na mladého Davida valili negatívne komentáre z každej strany. Rozhodol sa povedať svoju pravdu na Instagrame.

"Išiel som sem s Norou a s tým, že sa zabavíme a nič sa nedeje. Teraz zisťujem, žepíše David v úprimnom vyjadrení. Čo teda speváka a možno i nádejného kuchára viedlo k hádke s Jožom? David priznáva, že alkohol nepije, no v šou sa nechal zlákať na dva poháriky.ktorú nakoniec vystrihli, alea tak sa už potom ku mne správala," opisuje zákulisie diania.

Blonďák pokračuje v odhaľovaní svojej pravdy, tvrdí, že program, ktorý si pre štyroch hostí pripravil, sa do vysielania nedostal: "Pôvodne som chcel s hosťami robiť hlasovú rozcvičku a spievať slovenskú hymnu. V týchto ťažkých časoch som chcel vyzvať Slovákov k láske k vlasti, no to mi počas natáčania zatrhli. Bez toho, aby som vedel, si zavolali skupinu Gipsy Čave a namiesto Nad Tatrou sa blýska, si tam vybrali pesničku Si po*ebaná zlatokopka," rozčuľuje sa David.

Davida hnev po priznaní v instagramových príbehoch zrejme neprešiel a viac prezradil v živom vysielaní, ktoré sledovali stovky divákov. Jeden zo sledujúcich narážal aj na kritiku, ktorej musel spevák čeliť. Mladík po miernom váhaní predsa len prehovoril: "Nora si dokázala odrezať svoje koleno a pokaziť kamarátstvo, kedy som ju sťahoval z Košíc do Bratislavy,“ tvrdí mladík, "Realita je úplne iná, ako sa vysiela,“ uzavrel David v livestreame. Zdá sa, že šou ich kamarátstvom poriadne otriasla. Nad ich vzťahom momentálne visí veľký otáznik.