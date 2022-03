Taliansku krv v sebe nezaprie: Krásna Aisha prehovorila o tréningoch s Fabiom

Tanečník Fabio Belucci si svoje pôsobenie v Let´s Dance po boku herečky Petry Vajdovej príliš neužil. Kvôli zraneniu sa museli zo súťaže porúčať skôr a tým sa im brány do finále zabuchli. Kam to dotiahne so svojou súčasnou partnerkou Aishou je zatiaľ vo hviedach, isté však je, že dvojica z kola na kolo predvádza stále lepšie výkony. Za tým sú však hodiny driny na tréningoch a tie sa podľa všetkého nesú v talianskom duchu. Dôvod pochopíte vo videu.