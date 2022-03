Do očí bijúca náklonnosť hviezdy Let’s Dance Kristíny Svarinskej k Marekovi: Prečo máme k sebe tak blízko!

V nablýskanej tanečnej šou Let’s Dance to poriadne iskrí. Talentovaná herečka Kristína Svarinská (32) predvádza svoje sexi krivky v markizáckej šou, čím dostáva nejedného muža do varu.

Zdá sa, že sa tomu nevyhol ani jej tanečný partner Marek Klič (22), na ktorom vidno, že na krásnej herečke môže oči nechať. Nie je to však jednostranné. Divákom rozhodne neuniklo, že sa títo dvaja neustále „muchlujú“ a o dotyky či spontánne bozky rozhodne nie je v ich prípade núdza. Dvojica podľa mnohých pôsobí až zaľúbene. Svarinská exkluzívne Novému Času prezradila, prečo ju to k sympatickému Marekovi ťahá ako magnet.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Medzi herečkou Kristínou Svarinskou a jej tanečným partnerom Marekom Kličom to od prvej chvíle vrie v pozitívnom zmysle slova. Očný kontakt, veľavravné úsmevy, ktoré hovoria za všetko, či bozky, alebo nežné dotyky na parkete aj mimo neho. Aj to sú náznaky, ktoré očiam pozorného diváka neujdú. Herečka je dlhodobo bez oficiálneho partnera a možno aj to bolo živnou pôdou pre dohady, či sa medzi ňou a Marekom náhodou nerodí mladá láska.

„V poslednej dobe dostávam otázky ohľadom lásky pomerne často. Ja lásku nedefinujem iba ako partnerskú, ale aj ako lásku k sebe, životu, priateľom, takže v mojom živote je láska stále prítomná. Zvyknem na to odpovedať, že je esenciou žitia a bytia. Je to to najdôležitejšie, čo ma definuje, a myslím si, že je to niečo, čo je neprenosné a nekonečné a niečo, z čoho by sme mali všetci čerpať,“ prezradila herečka, pre ktorú je tento cit v živote dôležitý. Ide na ňom oči nechať

Aké city teda prechováva Kristína k mladému tanečníkovi Marekovi Kličovi? Novému Času prezradila, ako ho vníma a čo medzi nimi vlastne je. „Vo svojom živote mám veľa lásky. Je samozrejmé, že mám k svojmu tanečnému partnerovi blízko, pretože s ním trávim aktuálne najviac času, keďže musíme trénovať pomaly 24 hodín denne. Ale ani neviem, ako mám na túto otázku odpovedať, Marek je fantastický mladý muž a myslím si, že má skvelú budúcnosť pred sebou. Ale určite nič viac ako priateľstvo medzi nami nie je,“ vysvetlila energická Kristína, ktorú hviezdna porota v Let’s Dance vychvaľuje do nebies.

Napriek jej slovám o kamarátstve sa to však na sociálnych sieťach hemží komentármi, kde by si jej fanúšikovia mladého fešáka vedeli predstaviť po jej boku. „Neskutočne sa k sebe s Marekom hodíte a iskričky cítiť z každého tanca, držím palce aj naďalej, veľmi,“ napísala komentár pod spoločnú fotku s tanečníkom Marekom Kristínina fanúšička a pripojila sa hneď ďalšia.

„Presne to som si všimla aj ja. Tam je chémia ako sviňa a nech mi nikto nepovie, že títo dvaja sa nedajú dokopy. Veľa šťastia a lásky.“ Tanečná šou má pred sebou ešte šesť kôl. Ako ďaleko sa táto dvojica dostane a koľko času ešte budú tráviť spolu, sa len ukáže. Konečné umiestnenie v súťaži, ako aj ich „vzťah“ tak zatiaľ zostávajú len vo hviezdach.