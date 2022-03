Otec Nízlovej dcéry Kolárovský zhodil dredy: Na tej fotke ho nespoznáte!

Odhodil poznávacie znamenie. Herec a hudobník Matúš Kolárovský (20), ktorý začal byť notoricky známy po tom, čo vyšlo na povrch, že je utajovaným otcom dcéry Veroniky Nízlovej (35), zhodil husté dredy.

Tie nosil od detstva a dodávali mu šibalský imidž neviazaného mladíka. Lenže s otcovskou rolou a pribúdajúcimi rokmi sa rozhodol, že je čas na zmenu a chce vyzerať seriózne. Predsa len, už dávno nederie školské lavice, ale maká na svojej umeleckej kariére a alimenty ho zrejme tiež neobchádzajú.

Partnerka Matúša Kolárovského, ktorý je otcom Nízlovej dieťaťa: Áno, žiarlim!

Šok prišiel, keď spevák s exotickým výzorom vypustil do sveta novú pesničku s klipom, kde je z neho úplne iný človek. Hudobník a herec Matúš Kolárovský predviedol, akú silu má obyčajná zmena účesu. Zhodil dredy a nechal sa nakrátko ostrihať. Bez afro copíkov pôsobí ako vyzretý muž s jasným životným cieľom. Natíska sa otázka, či zmena prišla kvôli spopularizovaniu videoklipu, alebo to tak skutočne cítil. Extravagantný účes nosil roky a bol jeho poznávacím znamením.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Nie, nebolo to kvôli pesničke. Cítil, že je čas na zmenu. Je to aj prerod v muža. Chcel sa posunúť ďalej,“ vysvetlila Matúšov radikálny krok jeho manažérka Lucia Medveďová. Dlho utajovaný otecko dcéry Veroniky Nízlovej s twiinskou a malou Neou nežije. Kým on natáčal dueto so speváčkou Tinou, ona sa vybrala s rodinou oddychovať do Dubaja.

Mladý Matúš sa okrem spevu a herectva istý čas živil aj ako model. Kredit mu určite naháňal jeho poznávací účes, ktorý je však už dnes minulosťou. Či ho aj s novým lookom obsadia do nejakej kampane, alebo sa naskytne seriózna herecká úloha, ukáže čas.