Násilie, vulgarizmy a drsné vyhrážky v šou Bez servítky, Nora Kabrheľová naložila účastníkom: Už ich nechcem vidieť!

Niekdajšia kráľovná z košického Pereša Nora Kabrheľová (63) sa vrhla do ďalšej reality show.

Kuchárske umenie spolu s ďalšími štyrmi súťažiacimi predvádza v jojkárskej šou Bez servítky, kde to prešlo do drsných potýčok, vulgárnych nadávok a vyhrážania sa. Nora si však už klasicky servítku pred ústa tiež nedáva a jej „hubovú polievku“ ochutnávajú všetci za stolom.

Včerajšia večera, ktorú hostil Ľudo, však dopadla katastrofálne a niekoľkodňové napätie vyústilo do nechutných urážok a oháňaním sa políciou. Olej do ohňa prilievala aj samotná Nora, ktorá Novému Času priznala, že jej ľudia, s ktorými zdieľa spoločné posedenia, vôbec nevoňajú a lezú jej poriadne krkom.

Prvá dáma reality show na Slovensku Nora Kabrheľová sa po ére na televíznom výslní stiahla do úzadia a dlho o nej nebolo počuť. Už nejakú dobu je však späť. Nielenže má vlastnú reláciu v denníku Nový Čas Nora na čase, na televízne obrazovky ju znova povolala aj televízia JOJ. V relácii Bez servítky sedí za jedným stolom od pondelka s viacerými exotmi, ktorí sa podľa jej slov do okruhu jej kamarátov rozhodne nezaradia.

Aj keď sa zdala byť zdržanlivejšia ako kedysi, nervy už praskli aj jej a servítku pred ústa si nedáva. Osadenstvo, ktoré dala produkcia relácie dokopy, nie je vôbec podľa jej chuti. „Ja som do relácie neprišla nikomu nadávať, ale variť. Ja si len poviem svoj názor tak, ako to je, a stále to tak robím. Aj tam som povedala, ale nemôžem niekomu nadávať, keď ho nepoznám,“ povedala Novému Času Kabrheľová, ktorá však napriek jej slovám poriadne priostrí a svojim (ne)kamarátom povie od srdca, čo si myslí.