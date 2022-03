Veľké tajomstvo Koleníkovej tanečnej partnerky Vandy Polákovej: Je zázrak, že chodím!

Pompézna šou Let’s Dance prilákala k televíznym obrazovkám množstvo divákov.

Dôvodom sú nielen trblietavé kostýmy či najväčšie hudobné hity, ale aj hviezdna porota na čele s extravagantným Jorgem Gonzálezom a celebritné tanečné páry. Z radu však rozhodne vytŕča herec Janko Koleník (42), ktorému robí garde tanečnica Vanda Poláková (37). Ryšavka má natancované kilometre, ktoré sa odrazili aj na jej tanečných úspechoch. Ako však priznala, všetko mohlo byť inak. V detstve totiž zápasila s ochorením, ktoré ju takmer dostalo na invalidný vozík.

Tanečná partnerka obľúbeného herca Jána Koleníka Vanda Poláková rozdáva počas šou úsmevy na všetky strany. Z herca vytĺka tie najlepšie výkony a rozhodne mu nič nedaruje. Jano so svojimi tanečnými skúsenosťami na parkete exceluje, avšak veľkú zásluhu má na tom rozhodne aj samotná Vanda. Tá sa tancu venuje od svojich deviatich rokov, keď po prvý raz zavítala pozrieť sa na súťaž v spoločenských tancoch. Na parkete sa zvŕta s ľahkosťou a nikto by nepovedal, že si ako dieťa prešla nesmierne ťažkým obdobím.

Jej život totiž poznačilo ochorenie, ktoré smerovalo k najhoršiemu - že nebude môcť chodiť vôbec, a ak, tak s veľkými problémami. „Keď som mala osem mesiacov a mala som už loziť, tak to proste podľa mojich rodičov vôbec nešlo. Zobrali ma teda na vyšetrenia k rôznym lekárom a ten posledný povedal, že prišli o päť minút dvanásť, pretože som mohla zostať na vozíku,“ šokuje Vanda.

„Signály, ktoré sa vysielajú z mozgu do nôh, aby sa hýbali, boli porušené, takže som nimi vôbec nevedela hýbať. Museli so mnou teda začať cvičiť špeciálne cviky a dávali mi aj steroidy, inak by som zostala na vozíku,“ zdôverila sa Novému Času víkend. Rodičia sa však podľa jej slov nevzdávali a verili, že sa ich dcéra z toho dostane. Našťastie sa na ňu usmiala šťastena a z Polákovej sa napokon stala tanečnica, ktorá dobyla tanečný svet.