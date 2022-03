Impozantná premiéra muzikálu Jána Ďurovčíka plná hviezd: Emócie, dojatie a standing ovation!

V utorok večer sa v Divadle Nová scéna konala veľkolepá udalosť.

Na divadelných doskách uzrel svetlo sveta muzikál režiséra Jána Ďurovčíka (50) Voda a (krv) nad vodou s najslávnejšími hitmi skupiny Elán. Že ide o úspech ako hrom, niet pochýb. Predstavenie ohúrilo preplnenú divadelnú sálu, ktorá jasala. Nielen na pódiu, ale aj v obecenstve sa to hemžilo známymi tvárami, ktoré si Ďurovčíkov skvost nedali ujsť. Ich nadšenie bolo zreteľné aj pri záverečnej klaňačke, keď sa divadlom ozýval nekončiaci potlesk.

Úplne nový muzikál v réžii Jána Ďurovčíka mal po včerajšej premiére viac ako pozitívne ohlasy. Po predstavení mu nespočetne veľa ľudí podávalo ruku a gratulovalo ku skvelej práci. Každú jednu reakciu si vážil a bolo na ňom badať, že je nesmierne dojatý. Na pódiu bolo z neho cítiť hrdosť na celý tím ľudí a hercov, ktorí za projektom stoja. V zákulisí Ďurovčík spomenul aj elánistov, s ktorými spolupracoval.

„Nemali žiadne pripomienky ani k scenáru, ani k príbehu. Ja som ich ale celý čas informoval. Asi najkrajšia reakcia, akú som vôbec dostal, bola po premiére v Prahe, keď sa na ich oficiálnej stránke objavil odkaz - Jano, ďakujeme. To je pre mňa asi najviac,“ povedal pre Nový Čas Ďurovčík. Zimomriavky však nemal len samotný „tatko“ tohto muzikálu, ale aj známe tváre, ktoré zasadli do obecenstva. Nadšenie neskrývala Dominika Cibulková, ktorá prišla v sprievode svojho manžela Michala: „Bolo to úžasné. Milujem Elán, hrali nám aj na svadbe ako prekvapenie večera. Ich pesničky sú ikonické,“ prezradila bývalá tenistka.

Premiéru si nedali ujsť ani Cigánski diabli, manželia Ernest a Silvia Šarköziovci. Tí muzikál sledovali so zatajeným dychom: „Milujem piesne od Elánu a dnes sa mi to potvrdilo, dali sa tak pospájať, že vznikol z toho jeden nádherný muzikál. Z jednej známej pesničky sme išli do ďalšej známej pesničky. Povedala som si, že toto je kapela, ktorú si musíme nesmierne vážiť,“ zhodnotila po predstavení Silvia.