Studenková ide s kožou na trh a priznáva trému: Zdena si vydupala sólo predstavenie

Legendárna herečka Zdena Studenková (67) si počas svojej kariéry prešla nespočetným množstvo úloh.

Zabŕdla azda do každého žánru. Avšak byť na pódiu úplne sama, o tom snívala už roky. Teraz sa jej želanie splnilo a už o pár dní sa postaví pred publikum v novej hre, ktorú jej ušil Braňo Kostka (50). Ide o dvojhodinové divadelné predstavenie, počas ktorého diváci uvidia na pódiu iba Zdenu. Blond herečka priznáva, že aj po rokoch skúseností na doskách má obrovskú trému.

Úspešná dvojica sa chystá všetkým ukázať, že spolu vie výborne fungovať nielen v súkromí, ale aj v práci. Divadelnú hru Shirley Valentine sa rozhodol produkovať Braňo Kostka a obsadil do nej práve Zdenku, ktorá mu svojho času priznala, po akej role ešte túži: „Shirley Valentine je one woman show, čiže hra pre jednu herečku. Brúsila som si na ňu zuby roky, ale v Slovenskom národnom divadle je to trošku risk, spraviť takéto predstavenie. Potrebujeme zaplniť šesťstomiestnu sálu. A tak som o tom rozprávala Brankovi, až mi povedal - tak ti to spravím ja,“ povedala pre Nový Čas herečka Zdena Studenková k novej úlohe.

„Som strašne rada, že do toho išiel, pretože je to, dá sa povedať, istým spôsobom taká zavŕšená etapa mojej práce v tom zmysle, že je to hra, ktorú hrám s normálnou dvadsaťminútovou pauzou, ale trvá dve hodiny, takže je to obrovské množstvo textu. Zároveň je to o tom, že som si vyskúšala sama na sebe, či mám to herecké umenie v rukách, či to s tými divákmi tie dve hodiny dám. Či udržím ich pozornosť,“ dodala. Hra zo súkromnej produkcie sa bude hrať napokon v bratislavskom Štúdiu L+S a potom má umelkyňa s Braňom v pláne chodiť s hrou po Slovensku.

Rozhľadená herečka vie, že do hľadiska zasadnú len diváci, ktorí chcú vidieť vyslovene ju, a verí, že základňu fanúšikov na to má. Prehovárať v nej chce najmä k ženám: „Je to hra o žene, ktorá prešla dlhou cestou. Ako znie podtitul, žena, ktorá to dokázala.“ Pri tejto hre sa však bude musieť spoliehať iba sama na seba, keďže po jej boku na pódiu nebude stáť žiaden kolega. Herečka sa však pripravovala svedomito a je si svojimi kvalitami viac ako istá: „Keď ma o polnoci kopnete, tak vysypem text. To je zá­klad,“ dodala Studenková.