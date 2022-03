Zdena Studenková sa zákrokmi na známej klinike netají, práve naopak: Toto odporúča každej žene!

Zdena Studenková patrí k ženám, ktoré sa o seba príkladne starajú a jej skutočný vek by hádam tipoval málokto. Známa herečka sa pýši perfektnou figúrou a výzorom, ktorý je vždy tip-top. Bez okolkov však priznáva, že za dokonalý vzhľad vďačí nielen dobrej životospráve a starostlivosti, no aj šikovným rukám lekárov z kliniky, ktorej je dlhoročnou tvárou. Obľúbená herečka dokonca prezradila, ktoré procedúry patria k jej obľúbeným a čo by odporučila každej žene.