Dangl v šou Milujem Slovensko spomína na školu: Zvláštne, čím dostával rany od učiteľa!

V šou Milujem Slovensko sa reč zvrtne na Jána Ámosa Komenského a jeho progresívne myšlienky. Historické okienko sa však v momente zmení na temné spomienky na školské časy všetkých súťažiacich, kapitánov nevynímajúc. Na tom by nebolo nič zlé, ak by hlavnou témou neboli tresty. Zo slov známych osobností nebudete chápať, čerešničkou na torte bol Dano Dangl. Zabavte sa nielen na videu, no aj na obľúbenej šou Milujem Slovensko v piatok o 20.30 na Jednotke.