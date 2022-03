Marcel Nemec bojuje s rakovinou, je terčom nechutných urážok: Ľudia mi prajú smrť!

Je to len niekoľko týždňov, čo obľúbenému divadelníkovi diagnostikovali rakovinu. Po operácii sa Marcel Nemec (50) zbavil nádorov, ale stále musí podstupovať chemoterapiu.

Akoby nemal toho na pleciach naloženého dosť, dostáva k tomu takmer denne otrasné urážky od ľudí, ktorí sa neštítia ničoho. Na sociálnej sieti mu prajú smrť a vyzerá to tak, že sa Slováci nezastavia pred ničím.

Nadávajú mu, hania ho a píšu doslova, aby skapal. Umelec to doteraz zvládal filtrovať a okolo seba spravil pomyselný štít, cez ktorý negatívna energia dlho nedokázala preniknúť. Ale už i vždy dobre naladenému hercovi dochádza šťava a chystá sa neúnosnú situáciu riešiť s políciou.

Marcel Nemec to nemá v posledných týždňoch vôbec ľahké. Podstupuje ťažkú chemoterapiu a lieči sa z rakoviny. Namiesto toho, aby mu ľudia posielali pozitívne správy, držali palce a priali skoré uzdravenie, mu píšu hnusné urážky. Označujú ho tými najškaredšími nadávkami a prajú mu smrť.

Čo ich k tomu vedie a čím túto skupinu nahneval, netuší: „Veci sa dejú pre niečo, ale ja si tieto hejty nepripúšťam. Opýtam sa, kto je obeť v tomto prípade. Ja s tým nemám problém, cezo mňa to steká, ja mám nadhľad. Takéto veci však dostávajú aj malé deti či krehké dušičky, ktoré to neznášajú dobre,“ opísal pre Nový Čas trpké zážitky.

„Mám tam jedného týpka, ktorý to už prehnal. V tom zmysle, že je to asi šiesta alebo siedma správa, kde pritvrdzuje a naozaj to už je vyostrené. Idem na neho podať trestné oznámenie. Potrebujem zistiť, ako to funguje v tomto našom systéme a či sa ja ako poškodený mám šancu brániť. Lebo ako sa ja mám brániť?“ pýta sa umelec.

Marcel na počkanie vysype z rukáva všetky nadávky, ktoré si prečítal vo svojej schránke na sociálnej sieti: „Ty si ešte tu, skap ty ko..t vyj....ý a podobne. Človeku zastane rozum, aká nenávisť musí byť v tom človeku, aby toto mohol nejakému živému tvorovi napísať. Predstavte si, že to spraví vášmu dieťaťu, ktoré má desať rokov. Aj mnoho dospelých to ťažko zvláda,“ zhodnotil. „Ale mám tam aj takých, čo sa mi už ospravedlnili,“ naznačí Marcel aj štipku pozitivity.