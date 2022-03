Naj momenty z 3. kola Let´s Dance: Porotkyňa Drexler v slzách, Ďurovčík a Vincze si nič nedarovali!

Aj tretie kolo úspešnej tanečnej šou Let´s Dance prilepilo divákov na obrazovky. ​​​​​​​O silné momenty nebola núdza.

González s čudom na hlave

Kubánsky porotca Jorge González, ktorý je novou posilou porotcovského panela v šou Let´s Dance, poriadne šokuje už od úvodu. Jeho bezprostredná povaha, výstredné outfity či topánky s podpätkami Slovákov prekvapili. Poriadne sa však rozšupol až v treťom kole, keď sa objavil so zvláštnym čudom na hlave. Jeho kolegovia, ale aj celá sála zostali v nemom úžase, ale on sa nedal rozhodiť. K jeho náture to patrí a rozhodne vie takéto doplnky nosiť. V nemeckej verzii sa už objavil aj v oveľa odvážnejších kreáciách, a preto sa dajme prekvapiť, s čím príde v budúcich kolách.

Drexler neudržala slzy

Porotkyňa Tatiana Drexler zvykne tanečné páry hodnotiť skôr z tej technickej tanečnej stránky, ale po odtancovaní Diany Mórovej zostala ako obarená. Filmové kolo, keď sa herečke ušiel Schindlerov zoznam, rozplakalo takmer každé oko v sále. Silná téma, ktorá je až hrozivo realistická pre vojnu na Ukrajine, známu porotkyňu rozcítila natoľko, že zabudla aj na kroky či chyby a len sťažka rozprávala cez slzy. „Ja som pri vašom vystúpení fyzicky cítila bolesť. Ani tanečnica by to nezatancovala bez chyby. Tá situácia dnes to robí úplne nedôležitým, či sa nejaké kroky podaria, alebo nepodaria. Mňa sa to naozaj veľmi, ale veľmi dotklo,“ povedala Drexler, ktorá preplakala celý Mórovej a Burešov tanec.