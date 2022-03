Hexák Yxo zamilovaný až po uši: Sladké vyznanie po 7 rokoch

Basgitarista skupiny Hex Tomáš Dohňanský (49), fanúšikom známy pod prezývkou Yxo, je dlhé roky šťastne zadaný po boku druhej manželky Aničky, s ktorou má dcérku Emmu (5).

Hudobník sa napriek pracovnej vyťaženosti a prípravám na koncertovanie stíha venovať aj svojej milovanej rodine, ktorá je uňho na prvom mieste. Inak tomu nebolo ani pri oslavách spoločného siedmeho výročia svadby, pri ktorom Yxo ukázal svoju romantickú dušu a slovami chvály na svoju vyvolenú nešetril.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Neodmysliteľná súčasť kapely Hex, basgitarista Tomáš Yxo Dohňanský, prejavil svoje pocity plné lásky svojej milovanej manželke pri siedmom výročí sobáša vyznaním, ktoré chytí za srdce nejednu ženu.

„A tak si ideme životom. Je to sedem rokov, čo sme mali budhistický svadobný obrad v našej milovanej krajine na druhom konci sveta a ja ti chcem poďakovať za to, že ma učíš byť každý deň lepším, že mi ukazuješ život tak, ako ho ja veľakrát nevidím. Ďakujem za tvoju lásku a aj trpezlivosť, ktorú so mnou mávaš. Ľúbim ťa,“ vyznal sa Yxo zo svojich pocitov k žene svojho života.