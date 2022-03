Fanúšikovia vo vytržení: Je Rytmusova Jasmina tehotná? Veľavravné fotky z dovolenky v Dubaji!

Moderátorka Jasmina Alagič (32) zbalila kufre a vyrazila s manželom, raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (45), na luxusnú dovolenku do Emirátov.

Stále zamilovaná dvojica sa už teší takmer tri roky zo syna Sanela. Manželia sa však vôbec netaja tým, že by chceli veľkú rodinu, a ich fanúšikovia zostali v nemom úžase po tom, čo sa Jasmina objavila v plavkách na dubajskej pláži. Na spoločných záberoch totiž moderátorka priamo priznáva okrúhle bruško, ktoré nezostalo na sociálnych sieťach bez povšimnutia. Reakcie Jasminy a Rytmusa na seba nenechali dlho čakať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Krásna Jasmina Alagič si s Rytmusom už asi týždeň užívajú dovolenku v Dubaji, meste neobmedzených možností. Popri akčných zážitkoch v púšti, kde sa preháňali v džípe po piesočnatých dunách, sa stíhajú venovať i jeden druhému a neustále si prejavovať vzájomnú náklonnosť. Svedčia o tom spoločné zábery na sociálnych sieťach, kde milujúci raper drží svoju lásku v náručí. Na pláži, kde sa v pozadí za nimi týči najznámejší dubajský hotel Burj Al Arab, však Jasmina v plavkách predviedla veľavravné okrúhle bruško.

„Jasmin, si opäť tehotná?“ pýta sa jej fanúšik pod záberom. V zápätí na to reagoval Rytmus humorom jemu vlastným: „Ja som tehotný, ale tichučko.“ Pridali sa však aj ďalší, ktorým sa jej výrazné guľaté brucho vôbec nepozdávalo. „Sa mi zdá, alebo je na ceste druhé dieťa?“ dopytuje sa Lenka. „Tiež som si všimla,“ zaznelo na sociálnych sieťach. Moderátorka sa nikdy netajila tým, že chce mať veľkú rodinu, a tak by nebolo žiadnym prekvapením, keby do ich rodiny v krátkom čase pribudol nový malý človiečik.