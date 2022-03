Fero Joke vypadol z Let’s Dance, komik šokuje: Odchod zo šoubiznisu?!

Komik František Košarišťan (32), známy ako Fero Joke, to už má zrátané.

Uplynulú nedeľu na parkete v šou Let’s Dance skončil. Porúčal sa hneď za prvým vypadnutým, hercom Marekom Fašiangom. Tanečná šou bola podľa Ferových slov nad jeho psychické a fyzické sily. Komik však do perín rozhodne plakať nebude. Markíza jeho hviezdu rozsvecuje každú možnú chvíľu, s čím priamo úmerne stúpa aj výška jeho bankového konta.

Ťažké tisíce zinkasoval nielen v samotnej šou Let’s Dance, ale aj v nedávnom projekte Tvoja tvár znie povedome. To však nie je všetko, kde si kompetentní z Markízy obľúbeného Fera Joka dosadili do svojich radov. Aj keď s ním do budúcna rátajú, Fero šokuje slovami o odchode do šoubiznisového dôchodku!



Fero Joke rozsieva dobrú náladu všade, kde sa objaví. Preslávil sa najmä svojím humorom a krátkymi vtipnými videami na sociálnych sieťach, ktoré sa stali okamžite virálnymi. Aj vďaka svojej bezprostrednej povahe si získal tisícky fanúšikov, čo si všimli aj televízie, a práve modro-žltá bola tá, ktorá po Ferovi ihneď siahla. Ako vychádzajúcej hviezde mu ponúkla hneď niekoľko veľkých projektov. Tým posledným bola nepochybne účasť v tanečnej šou Let’s Dance, kde Fero odtancoval tri kolá, pričom práve šťastná trojka mu bola nakoniec osudnou.

V rozhovore pre Nový Čas priznal, že až taká veľká tragédia to pre neho nie je. „Paradoxne mám také pocity satisfakcie, že som sa tohto projektu mohol zúčastniť, a aj smútku najmä kvoli Vaneske, lebo je to úžasná tanečnica, šikovná a nadaná,“ prezradil zabávač, ktorý si však aj vydýchol. „Zároveň niekde vzadu cítim aj satisfackiu, že chvalabohu, lebo tento projekt je taký náročný, časovo a stresovo a energeticky, že ja som aj trochu rád,“ dodal Fero.

Ten mal už pred začiatkom šou a aj počas týždňov intenzívnych tréningov viacero problémov. Tie mu robilo jeho ADHD, ale napríklad aj bolesti celého tela, zranená ruka či časté točenie hlavy. V tomto smere je teda spokojný a je rád, no zároveň cíti aj vďačnosť. „Nechcem sa rúhať, že si to nevážim, to vôbec, ale myslím si, že som dosť prekonal sám seba a pre mňa je to aj také, že okej, zajtra nemusím ísť na tréning,“ povedal na záver. Zatiaľ čo bol herec Fašiang zo svojho vypadnutia v 2. kole rozčarovaný, Fero to až tak tragicky vôbec neberie.