Ján Koleník ako sexymbol: Čo si myslí o tomto statuse? Slová, ktoré vás prekvapia!

Herec Ján Koleník je jednou z hviezd romantickej komédie Šťastný nový rok 2: Dobro došli, ktorá mieri do našich kín. Pokračovanie úspešnej komédie sa však tentokrát neodohráva v mrazivej tatranskej zime, no dej sa presunul do slnkom zaliateho Chorvátska. Nakrúcanie sa vďaka tomu zmenilo na niekoľkotýždňovú dovolenku, čo si herec nevedel vynachváliť. To sa však nedá povedať o jeho statuse sexsymbolu, ku ktorému sa vyjadril tiež.