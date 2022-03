Speváčka Eva Máziková je známa svojou sršiacou energiou a vždy dobrou náladou. Tá jej nechýbala ani počas tanečnej šou Let´s Dance, ktorú si energická blondínka nenechala ujsť. Pri tej príležitosti si zaspomínala aj na svoje pôsobenie v šou, ale prezradila aj to, aký sen si vďaka nej konečne splnila. No nielen to!