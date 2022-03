Utrpenie Fera Joka pred vystúpením v Let’s Dance: Každodenné tréningy si vypýtali svoju daň

Valí sa to z každej strany. František Košarišťan (32) alias Fero Joke priniesol do šou Let’s Dance obrovské množstvo zábavy a pozitívnej energie.

On sám však na tanečnom parkete nie je veľmi vo svojej koži. Už po prvom kole priznal, ako mu diagnóza ADHD všetko komplikuje, v druhom kole mal zasa problémy s rotáciou, a aby toho nebolo málo, na tréningu si veľmi bolestivo zranil ruku.

V nablýskanej markizáckej šou Let’s Dance predvádza svoje tanečné kreácie aj komik Fero Joke. Práve on je zárukou skvelej zábavy a na tanečnom parkete chce zo seba vydať to najlepšie. A keďže nie je žiaden vyhlásený tanečník, na tréningoch dostáva od svojej partnerky Vanesky Indrovej poriadne zabrať. Tanečníci totiž majú len necelý týždeň na to, aby sa naučili nový tanec a choreografiu. Fero, samozrejme, nechce nič podceniť, no rýchle nasadenie a každodenné tréningy si, žiaľ, vypýtali svoju daň.

„Ja som chorá, Ferdo zranený,“ smutno skonštatovala Vaneska, ktorá sa podľa vlastných slov trápila s chorobou. Obaja to zrejme prehnali s tréningom a oslabené organizmy im to dali okamžite pocítiť. Komik totiž skončil s bolestivým úrazom. „Mám natiahnutý sval. Na ruke nosím bandáž, ktorá trochu zmierňuje bolesť. Verím, že to však všetko bude v poriadku,“ objasnil Košarišťan, ktorý ani len neuvažoval, že by sa v nedeľu večer nepostavil na tanečný parket. Všetko sa nieslo v duchu filmovej tematiky a spomínaný pár si zatancoval na Mimoňov, pričom ich tvár aj vlasy boli žlté. Napriek zdravotným problémom išli obaja na maximum.

Ferovi okrem zranenia ruky komplikuje situáciu v tanečnej šou aj ADHD, kvôli ktorému sa nedokáže sústrediť a efektívne si zapamätať choreografiu. „Vieš čo, ťažká čača, hlavne skoordinovať sa v mojom prípade, lebo to ADHD sa vždy prebudí v tej najhoršej chvíli. Dosť to bolo naučiť sa to, nebudem klamať,“ zazneli slová komika tesne po jeho prvom vystúpení.

Práve jeho sústredenie neraz komplikuje aj tanečné tréningy s Vanesou. Zastihli ho tiež problémy s rotáciou, ktoré sa ukázali v druhom kole a obraty musel rozdýchavať už počas tréningu. Aj napriek všetkým prekážkam, ktoré komikovi komplikujú život v šou, jedno je isté - práve on je zárukou skvelej zábavy. Našťastie, veľmi mu pomáha jeho tanečná partnerka, s ktorou si sadli, čo cítiť aj na samotnom parkete.